ABD Başkanı Donald Trump, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuştu. Bugün Truth Social sosyal medya hesabından yeni açıklamalarda bulunan Trump, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdiğini duyurdu.

Orta Doğu'yu ateş hattına çeviren savaşın ortasında Trump dün yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın söz konusu açıklamalarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağını duyurmuştu.

Trump talimatı verdi! İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılar 5 gün ertelendi

KRİTİK SALDIRI PLANINI 5 GÜN ERTELEDİ

İran'daki kritik saldırı planına ilişkin yeni açıklamalarda ABD Başkanı, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı’na İran’daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası