ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi’nin eski direktörü Joe Kent, suikasta kurban giden aktivist Charlie Kirk soruşturmasına ilişkin doğrudan İsrail’i işaret etti. İran’a yönelik operasyonları "vicdanen destekleyemeyeceği" gerekçesiyle görevinden ayrılan Kent, FBI’ın Kirk dosyasındaki kritik "yabancı bağlantıları" kasten takip etmediğini ileri sürüldü.

Utah’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kirk’ün, ölümünden kısa süre önce İsrail yanlısı bağışçılarla iş birliğini sonlandırdığı saptandı.

ABD'de İran'a saldırıları "vicdanen destekleyemeyeceğini" belirterek istifa eden Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, FBI’ın elindeki kritik ipuçlarını takip etmediğini ve dosyayı usulsüz şekilde yerel birimlere devrederek soruşturmayı durdurduğunu açıkladı.

"FBI SORUŞTURMAYI KASITLI OLARAK DURDURDU"

Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin eski Direktörü Kent, ABD basınında yaptığı konuşmada FBI'ın soruşturma sürecindeki şüpheli tavrına dikkat çekerek, federal kurumların çözülmemiş sorulara rağmen dosyayı aceleyle kapattığını ve yerel emniyete devrettiğini söyledi.

"Takip etmemiz gereken ek ipuçları vardı ancak bu basitçe yapılmadı" diyen Kent, FBI'ın saha ajanlarının da kendisiyle aynı fikirde olduğunu ancak üst düzey müdahaleyle soruşturmanın engellendiğini öne sürdü:

"Bakın, dediğim gibi, hala cevaplanmamış birçok soru var ve soruşturmada bulunduğum yerden, özellikle de dış ilişkilere baktığımda şok olduk ve hala orada yapılması gereken işler var."

"Yabancı bağlantı" ayağının bilinçli olarak karartıldığını öne süren Joe Kent, "Bir hükümet olabilir ya da sadece yabancılar kendileri olabilir. Tek söyleyebileceğim, kapsamlı şekilde soruşturmamız gereken ek ipuçları vardı ve bu yapılmadı" diyerek İsrail'i işaret etti.

Vicdanım el vermedi diyerek istifa etmişti: Kentten FBI itirafı geldi

İSRAİL LOBİSİNE DİKKAT!

Öte yandan The Grayzone'un haberine göre, Kirk’ün en büyük finansal destekçilerinden olan ultra-Siyonist milyarder Robert Shillman, Kirk’ün İsrail eleştirileri sonrası yardımları kesti. Kirk'ün son haftalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakın çevresinden "neredeyse her gün" baskı gördüğü ve yönlendirilmeye çalışıldığı iddia edildi. Özellikle Tucker Carlson ve Marjorie Taylor Greene gibi isimleri davet etmesi, İsrail yanlısı lobilerin Kirk’e olan tepkisini zirveye taşıdı.

HAMPTONS’TAKİ GİZLİ TOPLANTI

Cinayetten kısa süre önce gerçekleşen gizli bir toplantı ise "İsrail şüphesi"ni daha da derinleştirdi. İddiaya göre Kirk, milyarder Bill Ackman ile Hamptons’ta gizli bir görüşmeye katıldı ve burada İsrail yanlısı bir propaganda turuna davet edildi. Kirk'ün bu baskılara direnmesi ve 10 Eylül’deki suikasttan hemen önce İsrail konusundaki fikir ayrılıklarını yüksek sesle dile getirmesi, cinayetin zamanlamasını manidar kıldı. Netanyahu ise Kirk’ün ölümünde rolü olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.

JOE KENT'İN İSTİFASI: "VİCDANIM EL VERMEDİ"

Cinayet soruşturmasındaki engellemelere dikkat çeken Joe Kent, aynı zamanda ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek istifa etmişti. Kent, ABD'yi bu çatışmanın içine İsrail'in çektiğini belirterek, "Amerikan halkına hiçbir fayda sağlamayan bir savaş için gelecek nesli ölmeye göndermeyi destekleyemem" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası