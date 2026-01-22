İngiltere’de yaşayan veteriner hemşiresi Clare Garrett baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurarak MR taramasına alındı. Bu sırada kendisine kontrast madde enjekte edilen kadın, zehirlenerek hayatının kabusunu yaşadı. Durumu giderek ağırlaşan Garret, tekerlekli sandalyeye mahkum oldu.

İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan 45 yaşındaki veteriner hemşiresi Clare Garrett’ın hayatı, hafif baş dönmesi şikâyetiyle gittiği hastanede çekilen bir MR sonrası altüst oldu. 2024 yılının Haziran ayında mutfakta başını çarpmasının ardından hastaneye başvuran Garrett’a, MR çekimi sırasında gadolinyum bazlı kontrast madde verildi.

24 SAAT İÇİNDE VÜCUTTAN ATILACAĞINI SÖYLEMİŞLERDİ

Doktorlar, maddenin 24 saat içinde idrar yoluyla vücuttan atılacağını söylese de Garrett için süreç beklenenden çok farklı ilerledi. Taramanın ertesi sabahı yataktan kalkamayan ve vücudundan 'çatırdama sesleri' geldiğini söyleyen Garrett, yaşadıklarını, “Sanki hayatım elimden alınıyordu” sözleriyle anlattı.

Şikâyetlerinin nedeni tespit edilemeyince iki kez daha aynı maddeye maruz kalan Garrett’ın durumu giderek ağırlaştı. Kalp ritim bozukluğu, nörolojik hasar ve bağ dokusunda erime gibi ciddi rahatsızlıklar yaşayan talihsiz kadın, kendi araştırmaları sonucunda 'gadolinyum zehirlenmesinden' şüphelenerek özel testler yaptırdı.

16 AY SONRA BİLE YÜKSEK SEVİYELERDE BULUNDU

Testlerde, normal şartlarda çoktan vücuttan atılması gereken kimyasalın, enjeksiyondan 16 ay sonra bile kanında yüksek seviyelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Devam eden denge kaybı ve şiddetli baş ağrıları sebebiyle tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirten kadın, “Artık neredeyse her gün yere yığılıyorum. Eşim sık sık işten eve geldiğinde beni yerde buluyor." dedi.

Bugüne kadar tedavi için yaklaşık 45 bin sterlin harcadığını belirten Garret, yurt dışındaki uzmanlardan yardım beklediğini söyledi. “Riskler bana anlatılsaydı bunu asla kabul etmezdim” diyen Garrett, tıbbi müdahalelerin muhtemel yan etkilerinin “nadir” denilerek göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Garrett, tek amacının vücudundaki kimyasalı temizleyerek yeniden ayağa kalkmak ve başkalarının benzer bir durumla karşı karşıya kalmasını önlemek olduğunu ifade etti.

