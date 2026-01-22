ABD’li doktor ve yazar Dr. Eric Berg, ‘dünyanın en tehlikeli karbonhidratı’ olarak nitelendirdiği 'endüstriyel nişasta' konusunda uyarılarda bulundu. Sosyal medyada 2,5 milyon takipçisine seslenen Berg, bu maddenin insülin direnci, tip 2 diyabet, karaciğer ve bağırsaklarda aşırı yağlanmaya yol açtığını, ayrıca bağırsaklardaki faydalı mikropları azalttığını öne sürdü.

Dünyanın en tehlikeli karbonhidratının ‘endüstriyel nişasta’ olduğunu söyleyen ABD'li doktor Eric Berg, bu maddenin sanılanın aksine masum olmadığını savunarak, ciddi metabolik riskler barındırdığını söyledi.

“DÜNYANIN EN TEHLİKELİ KARBONHİDRATI ŞEKER DEĞİL"

Dr. Berg, yaptığı açıklamada, “Dünyanın en tehlikeli karbonhidratı şeker değil. Bu karbonhidrat kan şekerini şekerden bile daha fazla yükseltiyor ancak şeker olarak sınıflandırılmıyor” ifadelerini kullandı. Berg, bu maddenin tek başına bile insülin direncine, tip 2 diyabete, karaciğer ve bağırsaklarda aşırı yağlanmaya yol açabileceğini öne sürdü.

En tehlikeli karbonhidrat şeker değil! Uzmanı açıkladı: Organlarda yağlanmaya sebep oluyor

Bağırsak sağlığına da dikkat çeken Berg, “Bu karbonhidrat, bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri aç bırakırken kötü bakterileri besliyor. Son derece iltihaplı bir karbonhidrat ve birçok hastalığın başladığı bağırsak iltihabına neden oluyor” dedi. Ayrıca LDL tipi kolesterol oluşumunu hızlandırdığını savunan Berg, “Bunun hiçbir faydası yok. Bu bir besin değil, sadece hacim kazandırmak için kullanılan bir dolgu maddesi” değerlendirmesinde bulundu.

GIDALARIN DOKUSUNU VE RAF ÖMRÜNÜ İYİLEŞTİRİYOR

Bu maddenin glutensiz ürünler, bebek mamaları, fırınlanmış gıdalar ve sporcu beslenme ürünlerinde yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi. WebMD’ye göre maltodekstrin (endüstriyel nişasta); pirinç, mısır, buğday veya patates nişastasından elde edilen, asitler ya da enzimlerle parçalanarak beyaz, suda çözünebilen bir toz haline getirilen bir karbonhidrat türü. Nötr tadı nedeniyle şeker yerine katkı maddesi olarak kullanılan maltodekstrin, gıdaların dokusunu ve raf ömrünü iyileştirmek amacıyla tercih ediliyor.

METABOLİZMA ÜZERİNDE CİDDİ ETKİLERİ VAR

Dr. Berg, maltodekstrinin kan şekerini şekerden daha hızlı yükselttiğini savunarak, “Bu karbonhidrat uyarı etiketlerini atlıyor, ancak metabolizma üzerinde ciddi etkiler oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Berg ayrıca, bu maddenin iltihaplanmayı artırdığını ve LDL tipi kolesterol oluşumunu tetikleyebileceğini iddia etti.

Öte yandan bilimsel literatürde de maltodekstrinin etkilerine ilişkin tartışmalar bulunuyor. 2015 tarihli bir bilimsel çalışmada, maltodekstrin kullanımının artmasının metabolizma ve sağlık üzerindeki muhtemel etkilerine dikkat çekilerek, işlenmemiş nişastanın maltodekstrinle değiştirilmesinin glisemik yükü ve yemek sonrası kan şekeri seviyelerini yükseltebileceği belirtildi. Araştırmada, teknolojik avantajlarına rağmen kullanımının sağlık etkileri açısından değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

