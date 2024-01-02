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    Müzik festivalinde baskına uğrayan İsraillilerden güvenlik güçlerine 7 Ekim davası

    İsrail-Hamas çatışması 3. ayına girmek üzereyken saldırıların başladığı 7 Ekim'de Hamas'ın baskın düzenlediği müzik festivalindeki İsraillilerden şok bir karar geldi.Her şeyden habersiz eğlenirken büyük korku yaşayan İsrailliler, saldırıyla ilgili güvenlik güçlerine ihmal davası açıldı.

    Müzik festivalinde baskına uğrayan İsraillilerden güvenlik güçlerine 7 Ekim davası
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail basınında yer alan habere göre, Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivaline yaptığı baskın sırasında alanda bulunanlardan 42 kişi, mahkemeye başvurdu.

    REKOR DAVA AÇTILAR

    Mahkemeye başvuran kişiler, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisi aleyhinde 200 milyon şekel (yaklaşık 55 milyon dolar) tutarında dava açtı.

    "BİR TELEFONLA BASKIN ÖNLENEBİLİRDİ"

    Dava dosyasında "tek bir telefon aramasıyla" baskının önlenebileceğinin yanı sıra etkinlik sırasındaki olaylara müdahale konusunda "büyük bir ihmal" yaşandığı kaydedildi.

    Davacıların avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Felaket, bu süreç içerisinde birçok noktada engellenebilirdi." ifadesine yer verildi.

    SALDIRILARIN BAŞINDAN BU YANA İLK DAVA

    İsrail basını, bunun 7 Ekim olaylarına ilişkin "İsrail güvenlik güçlerine yönelik açılan ilk dava" olduğuna dikkati çekti.

    NELER OLMUŞTU?

    Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik devam eden ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlemişti.

    Haaretz gazetesinin 19 Kasım’daki haberinde, Nova Müzik Festivali baskını dahil, 7 Ekim saldırısına dair güvenlik güçleri tarafından yapılan soruşturmaya ilişkin bilgi verilmişti.

    Haberde, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı aktarılmıştı.

    Soruşturmada, aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Kassam Tugayı mensuplarına ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıktığı kaydedilmişti. İsrail polisine göre olaylar sırasında festivaldeki 364 kişi öldürülmüştü.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    IsrailNovaMüzik FestivaliSaldırı
    Haberler > Dünya > Müzik festivalinde baskına uğrayan İsraillilerden güvenlik güçlerine 7 Ekim davası
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