NATO görevlendirdi! İtalyanların yerini alacak olan Türk birliği Kosova'da

NATO'nun talebi üzerine Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerginliğin ardından bölgede görevlendirilen Türk birliği, Kosova'ya ulaştı.

Kosova'nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023 tarihlerinde yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralandı, Eylül ayında ise silahlı Sırp grupları Kosova polisine saldırdı. Gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru yaralanırken 3 saldırgan öldü.

Bu saldırıların ardından NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırdı. Kosova'nın kuzeyinde yaşanan bu gerginliğin ardından, NATO'nun talebi üzerine görevlendirilen Türk birliği, Kosova'ya intikal etti.

İTALYAN BİRLİĞİNİN YERİNİ ALACAK

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücünden (KFOR) yapılan açıklamada, Türk birliğinin bölgede daha önce konuşlandırılan İtalyan birliğin yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türk birliğinin konuşlandırılması, KFOR'un Kosova'da yaşayan tüm toplulukların yararına güvenli, emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğünün her zaman tarafsız olarak sağlanmasına devam etme yönündeki kararlılığını yansıtmaktadır" ifadesine yer verildi.