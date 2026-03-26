NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye’nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlanıyor mu" sorusuna cevap verdi. Rutte, "Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz" diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında soruları cevapladı.

"SAVUNMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Türkiye’nin güvenliğini artırmak için ilave güvenlik önlemleri alınıyor mu ya da alınması planlanıyor mu" sorusunu cevaplayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "32 müttefik olarak NATO topraklarının her bir karışını savunmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye’ye yönelen 3 füzenin düşürülmesi bunun açık bir delilidir ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Tüm hasımlarımıza, güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şeyi yapacağımızı açıkça gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.

NATO'dan flaş Türkiye açıklaması: Savunmak için gereken her şeyi yapacağız

Rutte, "NATO tüm müttefiklerinin yanında kararlılıkla duruyor ve İran’dan Türkiye’ye yönelen balistik füzeleri 3 ayrı olayda başarıyla engelledik" ifadelerinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, 4, 9 ve 13 Mart'ta olmak üzere üç kez Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

