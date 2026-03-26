Bursa’da bir şüpheli bir kafenin dekor amacıyla kapıya koyduğu 15 bin lira değerindeki süs ağacını çalıp kaçtı. İşletme sahibi şaşırtan hırsızlık olayına "Bizim saatlerce uğraştığımız montaj işini adam birkaç dakikada sökebilmiş. Gerçekten hayret ettim” diyerek tepki gösterdi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Abdal Caddesi'nde şaşırtan bir hırsızlık olayı meydana geldi. Tarihi caddede 3 ay önce hizmete açılan kafede süs amacıyla kullanılan bir ağacı gözüne kestiren kasklı şüpheli, gece saatlerinde kafeye geldi.

Değeri 15 bin lira! Montajı saatler, sökmesi dakikalar sürdü, bu da ağaç hırsızı

DEĞERİ 15 BİN

Kısa süre etrafı kontrol eden şüpheli sonra işletmenin dekoratif amaçla yerleştirdiği süs ağacını yerinden sökerek sırtına aldı.

“BİRKAÇ DAKİKADA SÖKEBİLMİŞ”

Ağacı sırtlayıp götüren şüphelinin rahat tavırları ‘Pes’ dedirtirken şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını birkaç dakika içinde sökerek sırtlayıp kayıplara karışan şüpheliye tepki gösteren işletme sahibi Rafet Kurt "Bizim saatlerce uğraştığımız montaj işini adam birkaç dakikada sökebilmiş. Gerçekten hayret ettim. Yaklaşık 15 bin lira değerindeki süs ağacını sırtlayıp götürmüş. Emniyet güçlerine gerekli bilgileri verdik, yakalanacağını düşünüyoruz" dedi.

Yaşanan ilginç hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

