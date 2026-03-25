Yağmurlu ve soğuk hava 2 günlüğüne yerini bahar havasına bırakacak. Cuma ve kısmen cumartesi hava sıcaklığı batı illerinde 20 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü ise 8 derece birden düşecek.

"Mini Afrika ılık hava geliyor! Cuma ve kısmen cumartesi hissedeceğiz. Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 18-20 dereceye çıkacak. 36 saat bizim misafirimiz olacak..."

Son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneybatısı, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.