Alman Deutsche Bank, Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle artan enerji fiyatları nedeniyle Türkiye için yeni bir analiz yayınladı. Dev banka Türkiye için büyüme tahminini düşürürken, enflasyon ve faiz tahminini ise yükseltti. İşte detaylar....

ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş enerji fiyatlarını da vurdu. İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları 100 doları aştı. Enerji fiyatlarındaki artan maliyetler ve dış talepteki zayıflama sonrası Deutsche Bank'tan Türkiye ile ilgili yeni analiz geldi.

ENERJİ FİYATLARININ EKONOMİYE ETKİSİ

Deutsche Bank "Türkiye: Daha zorlu makro patika" isimli bir rapor paylaştı. İran'daki çatışmanın beklenenden daha uzun sürdüğü belirtilen raporda Türkiye ekonomisinin enerji fiyatlarına olan yüksek hassasiyeti nedeniyle enflasyon ve cari dengenin doğrudan etkilere maruz kaldığı ifade edildi.

BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Dev banka Türkiye için faiz, büyüme ve enflasyon tahminlerini güncelledi. Büyümenin zayıf dış talep ve sıkılaşan finansal koşullar karşısında kırılgan bir yapı sergilediği dile getiren banka, 2026 sonu tahminini yüzde 4,2'den yüzde 3,2'ye düşürdü.

2026 SONU ENFLASYON TAHMİNİ 2,5 PUAN ARTTI

Enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle enflasyon tahminini ise yükseltti. Dezenflasyon sürecinin zorlu geçeceğini belirten banka, 2026 sonu enflasyon tahminini yüzde 25'ten yüzde 27,5'e çıkardı.

GÖZLER MERKEZ'İN FAİZ KARARINDA

Merkez Bankası'nın nisanda faizi yüzde 37'de sabit tutmasını bekleyen Deutsche Bank, 2026 sonu tahminini ise yüzde 31'den yüzde 33,5'e çıkardı.

