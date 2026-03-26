Dünya çapında büyük ilgi gören ve birçok prestijli ödül kazanan The Traitors formatının Türkiye uyarlaması izleyiciyle buluşuyor. Yarışmanın çekim yeri ve özellikle şatonun nerede olduğu merak edilirken programın formatı ve dikkat çeken detayları merak ediliyor.

Sunuculuğunu Giray Altınok’un üstlendiği The Traitors Türkiye, 26 Mart Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Strateji, güven ve ihanet temalarını bir araya getiren yarışma, daha ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Peki, The Traitors Türkiye nerede çekildi?

THE TRAİTORS TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

The Traitors Türkiye, uluslararası formatına uygun şekilde Avrupa’da özel bir yerde çekildi. Yarışmacılar İstanbul’dan Belçika’ya ayrı uçuşlarla götürülürken, program boyunca tarihi bir kalede konakladı. Bu atmosfer, yarışmanın gizemli ve stratejik yapısını güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Yapım süreci de dikkat çekti. Yaklaşık 12 aylık hazırlık sürecinin ardından çekimleri 20 gün süren yarışmanın kurgu aşaması ise 5 ayda tamamlandı. Projede 120 Hollandalı, 50 Belçikalı ve 45 Türk olmak üzere toplam 215 kişilik uluslararası bir ekip görev aldı. Bu yönüyle program, Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük prodüksiyonlardan biri olarak öne çıkıyor.

THE TRAİTORS TÜRKİYE FORMATI NASIL?

The Traitors Türkiye, katılımcıların “Hainler” ve “Masumlar” olarak iki gruba ayrıldığı bir strateji yarışmasıdır. Yarışmada “Hainler” gizli kimliklere sahip olurken, “Masumlar” bu kişileri ortaya çıkarmaya çalışır.

Yarışmacılar bir yandan ortak görevleri tamamlayarak büyük ödül için mücadele ederken, diğer yandan birbirlerini elemeye yönelik stratejik kararlar almak zorunda. Her bölümde yaşanan sürpriz gelişmeler, ittifaklar ve ihanetler programın temel dinamiklerini oluşturuyor. Emmy, BAFTA, RTS, Asian Academy ve Rose d’Or gibi önemli ödüllere sahip olan format, dünya genelinde 40’tan fazla ülkeye satılarak dikkat çekici bir başarı elde etmiştir.

