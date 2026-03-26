Hepsi Yasemin olarak tanınan Yasemin Yürük son olarak The Traitors Türkiye programıyla ekranlara geri döndü. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun hayatı, kariyeri ve daha önce yer aldığı diziler merak ediliyor. Peki, Yasemin Yürük kimdir, kaç yaşında?

2000’li yılların sevilen müzik gruplarından Hepsi ile adını duyuran Yasemin Yürük, son olarak The Traitors Türkiye ile yeniden izleyici karşısına çıktı. Müzik, oyunculuk, spor eğitmenliği ve sahne sanatlarını bir arada yürüten Yürük’ün kariyer yolculuğu yeniden araştırılmaya başlandı.

YASEMİN YÜRÜK KİMDİR?

Yasemin Yürük, 21 Eylül 1986 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi alan Yürük, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’nde ortaöğretim ve lise eğitimini tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi bünyesinde klasik bale eğitimi alarak sahne sanatları alanında uzmanlaştı.

Profesyonel sahne deneyimini Atatürk Kültür Merkezi Çocuk ve Gençlik Balesi’nde kazanan Yürük, burada üç yıl boyunca çeşitli oyunlarda rol aldı. Bunun yanı sıra özel şan, piyano ve oyunculuk dersleri alarak çok yönlü bir sanat kariyeri inşa etti. Reklam jingle’ları seslendirmesiyle de farklı alanlarda deneyim kazandı. 2005 yılında çıkan Grup Hepsi'nin bir üyesi olarak geniş kitlelerce tanınındı.

HEPSİ YASEMİN KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Yürük, 1986 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 39 yaşındadır.

YASEMİN YÜRÜK OYNADIĞI DİZİLER

Hepsi Bir 2007-2008

Kayıp Çocuklar Cenneti 2009

Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi 2012

Sil Baştan 2014

