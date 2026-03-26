Televizyon dünyasında hem oyuncu hem de sunucu kimliğiyle dikkat çeken Cem Avnayim, son olarak The Traitors Türkiye ile yeniden gündeme geldi. Uzun yıllara yayılan kariyerinde farklı alanlarda deneyim kazanan Avnayim’in kariyeri ve oynadığı diziler merak edildi.

CEM AVNAYİM KİMDİR?

Cem Avnayim, 20 Haziran 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Avnayim’in sanat yolculuğu çocukluk yıllarında başladı.

Eğitim hayatında Burak Bora Anadolu Lisesi’nde tarih öğretmeninin yönlendirmesiyle sunuculuk yapmaya başlayan Avnayim, bu alanda ilk deneyimlerini kazandı. Üniversite yıllarında ise Marmara Üniversitesi bünyesinde medya alanına yönelerek televizyon kariyerine adım attı. 2005 yılında sunuculukla başlayan kariyerinde yüzlerce bölüm yarışma programı sunarak ekran tecrübesini artırdı.

Daha sonra oyunculuğa yönelen Avnayim, aldığı temel deneyimlerin ardından kendini geliştirmek için profesyonel eğitim aldı. Yaklaşık üç yıl süren ileri oyunculuk eğitiminin ardından sahneye geçiş yaptı ve tiyatro alanında da aktif olarak yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme ve dublaj çalışmaları yapan Avnayim, aynı zamanda etkinlik sunuculuğu ve moderatörlük görevlerini de sürdürüyor.

CEM AVNAYİM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Aliye 2005

Hepsi 1 2007-2008

Kardelen 2008

Gelmeyen Bahar 2013

Beni Böyle Sev 2013

Her Şey Yolunda Merkez 2013

Sevimli Tehliyeli 2015 (film)

Masumlar Apartmanı 2021

Çember 2021

Mezarlık 2022

Gecenin Ucunda 2022

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

Haberle İlgili Daha Fazlası