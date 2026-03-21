Dünya çapında büyük ilgi gören The Traitors Türkiye için geri sayım başladı. Yayın tarihi ve ekran yolculuğuna dair detaylar netleşirken, yarışmanın formatı ve kadrosu da izleyicilerin gündemine girdi. Peki, Giray Altınok'un sunduğu The Traitors Türkiye ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Uluslararası arenada dikkat çeken ve farklı ülkelerde izlenme rekorları kıran The Traitors Türkiye için beklenen açıklama geldi. Yayın günü ve ekran adresinin netleşmesiyle birlikte yarışmaya dair merak edilenler artmaya başladı.

THE TRAİTORS TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

The Traitors Türkiye için resmi yayın tarihi 26 Mart 2026 olarak açıklandı. Program, perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Uzun süredir tanıtımları yapılan yarışma, özellikle sosyal medyada oluşturduğu beklentiyle dikkat çekiyor.

Yayın günü belli oldu! The Traitors Türkiye ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

THE TRAİTORS TÜRKİYE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Merakla beklenen yarışma, Türkiye’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Kanalın akşam kuşağında yer alacak olan program, haftanın dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday gösteriliyor. Perşembe günleri yayınlanması planlanıyor.

İDDİALI KADROSU AÇIKLANDI

Kadroda Pascal Nouma, Selim Yuhay, Melih Kunukcu, Yasemin Yürük, Mert Öztürk, Yusuf Güney, Hülya Uğur, Emir Elidemir, Yiğit Poyraz, Saadet Özsırkıntı, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Öykü Berkan ve Özgür Balakar yer alıyor.

YARIŞMANIN FORMATI NASIL?

Yarışmada katılımcılar “Hainler” ve “Masumlar” olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Ancak bu ayrımın en kritik noktası, hainlerin kim olduğunun yalnızca kendi aralarında bilinmesi. Bu durum, yarışma boyunca güven ve şüphe dengesini sürekli olarak değiştiriyor.

Yarışmacılar bir yandan ödül için görevleri tamamlamaya çalışırken, diğer yandan stratejik hamlelerle oyunda kalmaya çalışıyor. Her bölümde gerçekleşen oylamalar, ittifaklar ve sürpriz elemeler, izleyicilere yüksek tempolu ve tahmin edilmesi zor bir deneyim sunmayı hedefliyor.

