Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 21 Mart 2026 Cumartesi günkü yayın akışında yer alıp almadığı izleyiciler tarafından takip ediliyor. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı yapımın 22. bölüm yayın tarihi netleşti. Peki, Güller ve Günahlar bu akşam var mı, neden yok?

Her hafta Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar dizisinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı, televizyon kanallarının güncel yayın akışları üzerinden sorgulanıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle bazı diziler yeni bölümlerine ara vermesi nedeniyle Güller ve Günahlar dizisinin yayın akışındaki durumu ve 22. tarihi merak edildi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM VAR MI?

21 Mart 2026 Cumartesi günü Kanal D yayın akışına göre, Güller ve Günahlar dizisinin 22. yeni bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizi, her hafta Cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanırken, bu haftaya özel bayram nedeniyle yayın akışında yer almıyor.

Kanalın akışında, dizinin yayın saatine "Pi'nin Yaşamı" isimli yabancı sinema film ekrana gelecek.

GÜLLER VE GÜNAHLAR NEDEN YOK?

Sevilen dizi bu akşam Ramazan Bayramı nedeniyle ekranda yok. Bayram haftası dolayısıyla pek çok yapım gibi Güller ve Günahlar ekibi de çekimlere kısa bir ara verdi. Kanallar, bayram tatili sürecinde izleyici kitlesinin değişkenlik göstermesi ve reklam planlamaları nedeniyle genellikle dizilerin yeni bölümlerini yayınlamamayı tercih ediyor.

Bu durum dizinin yayından kaldırıldığı veya final yaptığı anlamına gelmiyor. Tamamen bayram takvimine bağlı olarak verilen bu bir haftalık ara verildi.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin hayranlarını sevindirecek haber geldi. Dizinin yeni bölüm tarihi netleşti. Güller ve Günahlar, bayram arasının hemen ardından izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Dizinin 22. bölümü, önümüzdeki hafta yine kendi saatinde yani 28 Mart 2026'da 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak. Azra’nın Cihan’a karşı gizli planları ve Serhat ile Zeynep arasındaki yeni dönemin nasıl şekilleneceği, 28 Mart akşamı yayınlanacak yeni bölümde netlik kazanacak.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan 21. bölümünde Serhat ve Zeynep cephesinde duygusal bir dönüm noktası yaşandı. Serhat’ın duygularını itiraf etmesiyle "sahte evlilik" gerçeğe dönüşürken, ikilinin sahildeki romantik anları bölüme damga vurdu. Diğer yanda Azra’nın hamileliği ailede şok etkisine neden olurken, Cihan bu durumu bir tehdit unsuru olarak kullanmaya başladı.

Bölümün finaline doğru tansiyon iyice yükseldi. Serhat, peşindeki gizli düşmanın üvey kardeşi olduğunu öğrenirken, Zeynep’in çocukluk arkadaşı Cem’in gelişiyle dengeler sarsıldı. Aile yemeğinde İlkim’in yaptığı beklenmedik açıklama ve Berrak’ın aniden ortaya çıkışı, tüm karakterleri büyük bir kaosun eşiğine sürükledi.

