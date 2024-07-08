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NATO'nun 44 yıl önce Türkiye'de kurduğu bilinmeyen üs turizme açılıyor

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NATO&#039;nun 44 yıl önce Türkiye&#039;de kurduğu bilinmeyen üs turizme açılıyor
Trabzon, Nato, Turizm, Haber

Dünya Haberleri

Türkiye'nin turizm şehirlerinden Trabzon'da yeni bir atılım daha yapıldı. NATO'nun 44 yıl önce açtığı üs, turistlerin ziyaretine açılacak. Dev alanda askeri yatakhaneler, eğitim alanları ve futbol sahaları bulunuyor.

Trabzon'da 1980'den açılan NATO üssü, 2010'da kapatıldı. NATO askerlerinin yatakhanesinin, eğitim sahalarının ve hangarların bulunduğu alan turizme kazandırılıyor.

NATO ÜSSÜ TAMAMEN BOŞALTILDI

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssünün turizme kazandırılması için çalışmalar başlıyor.

NATO'nun 44 yıl önce Türkiye'de kurduğu bilinmeyen üs turizme açılıyor - 1. Resim

Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek.

Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı.

NATO'nun 44 yıl önce Türkiye'de kurduğu bilinmeyen üs turizme açılıyor - 2. Resim

FUTBOL SAHASI, YATAKHANELER VE EĞİTİM ALANLARI

Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için ile ilgili çalışmalar başladı.

NATO'nun 44 yıl önce Türkiye'de kurduğu bilinmeyen üs turizme açılıyor - 3. Resim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, hangarları dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edilen NATO üssünde incelemelerde bulundu. Hangarların bulunduğu alanda da inceleme yapan Trabzon Milletvekilleri, Başkan Koçhan’dan üs ile ilgili bilgiler aldı.

NATO'nun 44 yıl önce Türkiye'de kurduğu bilinmeyen üs turizme açılıyor - 4. Resim

Projenin hazır olduğunu belirten Başkan Koçhan, "NATO üssünü en kısa sürede turizme kazandırmak için kolları sıvadık" dedi.

NATO'nun 44 yıl önce Türkiye'de kurduğu bilinmeyen üs turizme açılıyor - 5. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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