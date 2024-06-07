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Netanyahu için geri sayım başladı! Gantz hükümeti feshetmeye hazırlanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Netanyahu için geri sayım başladı! Gantz hükümeti feshetmeye hazırlanıyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de aylardır katliam yapan Netanyahu için geri sayım başladı. İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın Netanyahu'ya ateşkes için verdiği süre doldu. Netanyahu'yu tehdit eden Gantz yarın hükümeti feshetmeye hazırlandığını duyurdu.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'de koalisyon hükümetinin dağılması an meselesi...İsrail'de savaş kabinesi üyesi ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Netanyahu'ya ateşkes için 8 Haziran'a kadar süre vermiş ve aksi takdirde hükümeti devireceğini söylemişti. Gantz'ın Netanyahu'ya verdiği süre yarın doluyor.

GANTZ, YARIN HÜKÜMETTEN FESHEDECEK

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın yarın akşam bir açıklama yaparak Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetten çekileceğini duyuracağı açıklandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Gantz'ın ofisine dayandırdığı habere göre, Gantz'ın yarın hükümeti feshedecek.

HİZBULLAH'A KARŞI YENİ TEHDİT

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, aynı zamanda Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerini tehdit etti.

Gantz, ülkenin kuzeyinde yaşayanların evlerine dönmesine izin verecek siyasi bir çözüme ulaşılmaması durumunda askeri operasyon başlatacaklarını söyledi. Gantz, “İsrail, tehditlerine son verecek ve ülkenin kuzeyinde yaşayanların evlerine dönmesine izin verecek siyasi bir çözüme ulaşılamadığı takdirde Hizbullah'a karşı askeri operasyon başlatacak” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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