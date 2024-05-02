Netanyahu iyice köşeye sıkıştı! Türkiye, dava dosyasına önemli deliller sundu

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkaracağı tutuklama kararında Türkiye’nin sunduğu delillerinin büyük etkisi olduğu öğrenildi.

YÜCEL KAYAOĞLU ANKARA - Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli bakanların savaş suçu işlediğine yönelik davada, tutuklama kararı çıkacağı iddia edildi. Netanyahu, dünya liderlerine karara engel olma çağrısı yaparken, tutuklama kararında Türkiye’nin sunduğu delillerinin büyük etkisi olduğu öğrenildi.

Türkiye’ye tedavi edilen Filistinlilerin ifadeleri, fotoğraflar ve video görüntüleri dava dosyasına lojistik destek verdi. İstanbul 2 No.lu Barosunun yaptığı başvuru sonrasında birçok yeni delil de dosyala eklendi. UCM’nin alması beklenen tutuklama kararında, bu delillerin büyük etkisi olacağı belirtiliyor. Davadan ‘Tutuklama’ kararı çıkması durumunda, Netanyahu’nun İsrail dışına çıktığı anda, yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Öte yandan hem UCM’deki hem de Lahey’deki soykırım davasını Türkiye adına takip eden isimlerden biri olan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel “Netanyahu iyice köşeye sıkıştı. UCM’nin vereceği tutuklama kararını İsrail tanımazsa bile Netanyahu ve hakkında dava açılan diğer yetkililer İsrail dışına çıktığı anda, tutuklama yaptırımı ile karşı karşıya kalacak” dedi. Siyonist lobinin karara engel olmak istediğini belirten Karayel, hükmün diğer ülkeler tarafından da tanımaması ihtimalini “UCM’nin sözleşmelerine taraf olan ülkeler bu mahkemelerin kararı ile bağlıdır. Mahkemenin kuruluş anlaşmasına taraf olan ülkelerin o kararları tanıması gerekiyor. Bu karar aslında çok ciddi bir baskı, önemli bir unsur. Bu sebeple de son derece tedirginler” diye değerlendirdi.

FİDAN DUYURDU: SOYKIRIM DAVASINA MÜDAHİL OLACAĞIZ

Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Ankara’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Güney Afrika’nın İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğine yönelik Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davaya müdahil olacağını bildirdi. Fidan “Başvurumuza yönelik çalışmalarımız çok uzun süredir devam etmekteydi. Hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bütün dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir, daha fazla hangi ülkeler başvuruda bulunabilir, onun çalışması içerisinde olmaya devam edeceğiz” dedi.