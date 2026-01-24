ABD’nin New York kentine bağlı Bronx bölgesinde, 17 katlı bir binada gaz patlamasına bağlı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, iki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

ABD’nin New York kentine bağlı Bronx bölgesinde, 17 katlı bir binada gaz patlaması meydana geldi. Gece yarısı saatlerinde yaşanan patlamanın ardından binayı saran yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

New York İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, olayda iki kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaklaşık 200 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, binada yaşayanların tahliye edildiği öğrenildi. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.

