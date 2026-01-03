New York’ta yaşayan Türk doktor Sine Aras Akten, Brooklyn’in merkezinde ilk kez ezan sesi duyunca o anları kayda aldı. Duygusal videoyu sosyal medya hesabında paylaşan Akten, gönderiye “Brooklyn göbeğinde ezan sesi duydum. İlk defa… Duygulandım.” notunu düştü.

Paylaşımına New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi de etiketleyen Akten, yaşadığı deneyimin kendisini derinden etkilediğini ve gözlerinin dolduğunu söyledi.

DUYGUSAL ANLARI BÖYLE PAYLAŞTI

Yaşadığı deneyimin hem dini hem de empati üzerine bir hatırlatma olduğunu vurgulayan Akten paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sürekli gürültü içindeki bir şehirde insan onurunun hâlâ duyulabildiğinin bir hatırlatıcısıydı. İnsanlık; farklılıkları silerek değil, inançlara saygı duyarak, birbirimizin var olma hakkını koruyarak ve korku yerine empatiyi seçerek birleşsin."

