Nijerya’da 2025 yılı boyunca etkisini sürdüren Lassa ateşi salgınında toplam 215 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde tespit edilen vaka sayısının ise 1.148 olduğu bildirildi.

Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), 1 Ocak–28 Aralık 2025 tarihleri arasında ülkede 1.148 Lassa ateşi vakasının kayıtlara geçtiğini, salgın nedeniyle 215 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, hastalığın farklı eyaletlere yayıldığını ve vaka sayılarının endişe verici boyutlara ulaştığını belirtti. Açıklamada, salgınla mücadele kapsamında erken teşhis, izolasyon ve halkın bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

2019'DA 'ACİL DURUM' İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya hükümeti, Lassa ateşi nedeniyle daha önce 23 Ocak 2019’da ulusal acil durum ilan etmişti. Batı Afrika’da Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi ülkelerde de görülen hastalık, Nijerya’da ilk kez 1969 yılında Borno eyaletinde tespit edilmişti.

Fare dışkısı ve idrarıyla temas yoluyla bulaşan Lassa ateşi, insandan insana da geçebiliyor ve ağır vakalarda ölümcül kanamalı ateşe neden olabiliyor. Sağlık yetkilileri, halkı kemirgenlerle temastan kaçınmaları ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

