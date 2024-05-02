‘Öğrenci baharı’ dünyaya ders veriyor! Tür Öğrenci izlenimlerini anlattı: İnsanlık meselesi

ABD’de Filistin’e destek eylemleri 50 üniversiteye sıçradı. Chicago Üniversitesinde okuyan Türk öğrenci Yılmaz Acar, izlenimlerini anlattı. Acar: "Dersi biten öğrenciler alana gelirken dersi başlayacak öğrenciler nöbetleşe alandan ayrılıyor. ‘Okuldan atarız’ mailleri peş peşe geliyor ama yerinden kıpırdayan yok. Protestolar Filistin meselesinin bir insanlık meselesi olduğunu tekrar teyit etti." dedi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - ABD’de Gazze isyanı büyüyor. Üniversite yönetimleri kampüse polis sokmaya, öğrencileri tehdit etmeye ve eylemleri dağıtmaya çalışıyor. Chicago Üniversitesi de eylemlerin sürdüğü noktalardan bir tanesi…

Chicago Üniversitesinde Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Acar ile konuştuk. “Bu protestoların en önemli özelliği öğrenci merkezli ve ağırlıklı olarak üniversite kampüslerinde gerçekleşmesi” diyen Yılmaz Acar şunları söyledi:

"Columbia Üniversitesinde başlayan ve bazılarının ‘Öğrenci Baharı’ olarak nitelendirdiği bu gösteriler ABD’de 50’den fazla üniversiteye sıçramış durumda. Okul yönetimlerinin işgalci İsrail rejimi ile bağlantılarını kesmesi ve ABD hükûmetinin İsrail’e olan desteğini durdurmasını istiyorlar. İsrail aleyhine sloganlar atmanın yanı sıra, şiirler okuyor, türküler söylüyorlar. Müslüman öğrenciler namazlarını kılarken, işgal karşıtı Yahudi öğrenciler de çeşitli dualar ediyorlar. Kamp alanında öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak birimler oluşturuldu. Filistin temalı filmleri konu edinen akşam sineması, soykırım okumaları, yerleşimci işgali gibi konularla ilgili okumalar dâhil olmak üzere Filistin davası ile ilgili çeşitli bilgilendirici faaliyetler düzenleniyor. Tamamen gönüllü bir şekilde katılımcılar evlerinden yemekler getiriyor ve burada konaklayan öğrencilerle paylaşılıyor.

Gazzeli çocuklar Filistin’e destek gösterisi yapan ABD üniversitelerine teşekkür etti.

NÖBETLEŞE EYLEM

Dersi biten öğrenciler alana gelirken dersi başlayacak öğrenciler nöbetleşe bir şekilde alandan ayrılıyor. Müslüman öğrenciler namazlarını kılarken onların görüntülerini alıp fişlemeye çalışan siyonizm destekçilerinin önünü de yine alanda bulunan gayrimüslim öğrenciler tamamen barışçıl bir şekilde kefiye ve Filistin bayraklarıyla kapatıyorlar. Açıkçası bu durum Filistin meselesinin sadece Filistinlilerin veya Müslümanların bir meselesi olmadığını ve bir insanlık meselesi olduğunu tekrar teyit etmiş oluyor.

Namaz kılanlar fişlenmesin diye gayrimüslim öğrenciler kefiye ve Filistin bayraklarıyla Müslümanların önünü

kapatıyor.

VİCDAN BULUŞTURDU

Bu insanları burada bir araya getiren ve onları bağlayan şey vicdan. Dolayısıyla işgalci İsrail sadece Filistinli Müslümanların değil bütün insanlık vicdanının düşmanı hâline gelmiş durumda. Okul yönetiminden gerekli görüldüğü takdirde polis müdahalesinin olacağına dair art arda gelen maillere rağmen öğrenciler yerinden kımıldamıyor. Öğrencilerin birçoğu benim arkadaşım ve dili, dini, ırkı ne olursa olsun vicdanın sesini dinleyerek bu soykırıma ses yükseltiyorlar. Bizim üniversitede sonuç ne olursa olsun bu fedakâr insanlar fişlenmelerine rağmen elini taşın altına koyuyor. Filistin davasına omuz veren bu gençler bana bu topraklarda insanlığın hâlâ yaşadığını gösteriyor. Chicago’dan Gazze’ye selam olsun.