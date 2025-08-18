Okulda cep telefonu tamamen yasaklanıyor! Avrupa ülkesinden net karar

Belçika’da cep telefonu ve elektronik cihaz kullanımı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yasaklanacak. Yasak; yalnızca eğitim amaçlı, sağlık gerekçesiyle veya acil durumlarda istisna tutulacak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin üç dil topluluğu farklı düzenlemeler benimsemiş olsa da yasak tüm bölgelerde geçerli olacak. Disiplin kuralları ise okulların inisiyatifine bırakılacak.

TAMAMEN KISITLANACAK

Fransızca konuşulan toplulukta, yani Valonya ve Brüksel’de, cep telefonu kullanımı ilkokullarda geçen eğitim yılından itibaren tamamen yasaklanmış, ortaokullarda ise sıkı kısıtlamalar getirilmişti. Yeni düzenlemeyle 2025-2026’dan itibaren anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda telefonların eğlence amaçlı kullanımı tamamen yasaklanacak.

Almanca konuşulan bölgede ise 2025-2026’dan itibaren cep telefonları, akıllı saatler ve bağlantılı diğer cihazların sadece derslerde değil, teneffüslerde de kullanımı yasak olacak. Uygulamanın ayrıntıları ve disiplin kuralları okullar tarafından belirlenecek.

BAZI BÖLGELERDE UYGULANIYORDU

Felemenkçe konuşulan bölgede anaokulu ve ilkokullarda telefon yasağı zaten uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle yasak ortaokulları da kapsayacak ve kademeli olarak hayata geçirilecek. Ortaokulun ilk iki sınıfında telefon ve akıllı saatler tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta yalnızca ders saatlerinde kullanımına izin verilmeyecek.

Belçika’da akademik yıl, Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos’ta, ülkenin geri kalanında ise 1 Eylül’de başlıyor.