Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Okulda cep telefonu tamamen yasaklanıyor! Avrupa ülkesinden net karar

Okulda cep telefonu tamamen yasaklanıyor! Avrupa ülkesinden net karar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Okulda cep telefonu tamamen yasaklanıyor! Avrupa ülkesinden net karar
Eğitim, Teknoloji, Belçika, Okul, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Belçika’da cep telefonu ve elektronik cihaz kullanımı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yasaklanacak.

Belçika’da cep telefonu ve elektronik cihaz kullanımı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ülke genelindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yasaklanacak. Yasak; yalnızca eğitim amaçlı, sağlık gerekçesiyle veya acil durumlarda istisna tutulacak.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ülkenin üç dil topluluğu farklı düzenlemeler benimsemiş olsa da yasak tüm bölgelerde geçerli olacak. Disiplin kuralları ise okulların inisiyatifine bırakılacak.

Okulda cep telefonu tamamen yasaklanıyor! Avrupa ülkesinden net karar - 1. Resim

TAMAMEN KISITLANACAK

Fransızca konuşulan toplulukta, yani Valonya ve Brüksel’de, cep telefonu kullanımı ilkokullarda geçen eğitim yılından itibaren tamamen yasaklanmış, ortaokullarda ise sıkı kısıtlamalar getirilmişti. Yeni düzenlemeyle 2025-2026’dan itibaren anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda telefonların eğlence amaçlı kullanımı tamamen yasaklanacak.

Almanca konuşulan bölgede ise 2025-2026’dan itibaren cep telefonları, akıllı saatler ve bağlantılı diğer cihazların sadece derslerde değil, teneffüslerde de kullanımı yasak olacak. Uygulamanın ayrıntıları ve disiplin kuralları okullar tarafından belirlenecek.

Okulda cep telefonu tamamen yasaklanıyor! Avrupa ülkesinden net karar - 2. Resim

BAZI BÖLGELERDE UYGULANIYORDU

Felemenkçe konuşulan bölgede anaokulu ve ilkokullarda telefon yasağı zaten uygulanıyordu. Yeni düzenlemeyle yasak ortaokulları da kapsayacak ve kademeli olarak hayata geçirilecek. Ortaokulun ilk iki sınıfında telefon ve akıllı saatler tamamen yasaklanırken, üçüncü sınıfta yalnızca ders saatlerinde kullanımına izin verilmeyecek.

Belçika’da akademik yıl, Fransızca konuşulan okullarda 25 Ağustos’ta, ülkenin geri kalanında ise 1 Eylül’de başlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da yeşil alanda yangın sabotajı! Alevleri söndürmeye çalışan itfaiyecilere saldırdıMaraz Ali öldü mü, Mehmet Akif Alakurt yaşıyor mu? Adanalı'nın hayranları bu soruya cevap arıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de ateşkes için geri sayım: Hamas'tan teklife yeşil ışık - DünyaGazze'de ateşkes için geri sayımBeyaz Saray'da büyük gün! Zelenskiy ve Avrupalı liderler Beyaz Saray'da - DünyaBeyaz Saray'da büyük gün!Yunanlar diken üstünde! "Türkiye-İspanya-İtalya iş birliği ciddi bir tehdit!" - Dünya"Türkiye-İspanya-İtalya iş birliği ciddi bir tehdit!"İsrail Lübnan'a bomba yağdırdı! Suriyeli işçilerden ölü ve yaralılar var - Dünyaİsrail Lübnan'a bomba yağdırdı!"Füzelerimiz ABD ve Avrupa'yı vuracak"... İranlı isimden ortalığı karıştıracak açıklama - Dünya"Füzelerimiz ABD ve Avrupa'yı vuracakBahamalar’da zıpkınla ava çıkmıştı! 63 yaşındaki turist kabusu yaşadı - DünyaZıpkınla ava çıkmıştı! 63 yaşındaki turist kabusu yaşadı 
Sonraki Haber Yükleniyor...