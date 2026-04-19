Ukrayna İçişleri Bakanı, Kiev’de 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sırasında olay yerinden kaçtıkları görülen iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de bir saldırgan, süpermarkette ateş açtı ve bazı kişileri rehin aldı. Saldırılarda 6 kişi ölürken şüpheli şahıs, yakalanmaya çalışıldığı sırada etkisiz hale getirildi.

Ukrayna medyasında paylaşılan görüntülerde, üniformalı ve sarı yelekli iki polis memurunun yerde yatan bir kişinin yanında durduğu, ardından silah sesleri duyulunca olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

İçişleri Bakanı Igor Klymenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, “Utanç verici ve kabul edilemez bir davranış. Bu, tüm sistem adına bir utançtır” ifadelerini kullandı. Klymenko, iki polisin açığa alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Klymenko ayrıca, iki personelin davranışlarının tüm polis teşkilatına mal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

RUHSATI NASIL UZATTI?

Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, Klymenko saldırganın ruh halinin "açıkça dengesiz" olduğunu belirtti. Saldırganın silah ruhsatını uzatmak için gerekli sağlık belgelerini nasıl aldığı da araştırılıyor.

