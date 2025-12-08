Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İstanbul yolunda yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin bölgesel güç olduğunu söyledi. Ekonomiden göçe, enerjiden savaşa kadar kritik tüm başlıklarda Ankara ile yürütülen ortaklığın Avrupa için vazgeçilmez hale geldiğini belirten Orban, "Savaşın kazananı olmaz, Türkiye ile barışı birlikte savunuyoruz" sözleriyle işbirliğinin önemini vurguladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’ye giderken uçakta yaptığı açıklamalarda, Ankara–Budapeşte hattının ulaştığı stratejik seviyeyi anlattı.

Orban, Türkiye ile yürütülen müzakerelerde ekonomi ve ticaret, göç, Rusya–Ukrayna Savaşı ve enerji başlıklarının temel gündem olduğunu söyledi.

Türkiye’nin AB üyesi olmamasına rağmen kurulan özel iletişim mekanizmasının iki ülkeyi her yıl üst düzey stratejik konsey toplantılarında buluşturduğunu belirtti.

Orban’dan tarihi itiraf! “Macaristan’ı Türkiye Kurtardı”

"ERDOĞAN İLE AVRUPA VE AVRASYA’YI İKİ ARKADAŞ GİBİ KONUŞUYORUZ"

Orbán, Türkiye’nin yaklaşık 100 milyonluk nüfusu ve bölgesel ağırlığıyla bugün Avrupa’nın en önemli güçlerinden biri olduğunu ifade etti. Toplantıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa’dan Avrasya’ya tüm kritik gelişmeleri “iki dost” gibi değerlendirme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Orban’dan tarihi itiraf! “Macaristan’ı Türkiye Kurtardı”

TİCARET İKİYE KATLANDI: TÜRK ŞİRKETLERİ MACARİSTAN’DA GÜÇLENİYOR

Orbán, Türkiye ile düzenli toplantıların başladığı dönemde 2–2,5 milyar avro olan ticaret hacminin bugün 4,5–5 milyar avroya ulaştığını, hem Türk şirketlerinin Macaristan’da hem Macar şirketlerinin Türkiye’de varlığının hızla arttığını söyledi.

"MACARİSTAN’I YASADIŞI GÖÇTEN TÜRKİYE KURTARDI"

Orbán’ın en dikkat çeken sözleri ise göç krizi üzerine oldu. Türkiye’nin rolünü açıkça vurgulayan Macar lider, şunları dile getirdi:

"Türk güvenlik güçleri sadece bu yıl 100 bin göçmeni durdurdu.

Türkiye’de yoluna devam etmesine izin verilmeyen 3 milyon göçmen bulunuyor."

Orbán, Macaristan’ın göç baskısına karşı ayakta kalmasında Türkiye’nin belirleyici rol oynadığını söyledi.

ENERJİDE TEK ÇIKIŞ: TÜRKAKIM

Orbán, Rus gazının Macaristan’a artık yalnızca TürkAkım (TurkStream) üzerinden ulaştığını ve Ukrayna’daki savaşın bu hattın önemini daha da artırdığını belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó ise iki ülke arasında yürütülen Türk-Macar Ortak Danışma Mekanizması’nın güvenlik ve savunma alanında işbirliğini büyüttüğünü vurguladı. Bakan, Türkiye’nin güvenilir bir enerji transit ülkesi olduğunu, bu yıl TürkAkım üzerinden 8 milyar metreküp gaz alacaklarını açıkladı.

Szijjártó ayrıca, enerji tedarikinin “siyasi veya ideolojik bir araç hâline getirilmesine karşı Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini” söyledi.

“SAVAŞIN KAZANANI OLMAZ; TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BARIŞI SAVUNUYORUZ”

Orbán, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda Türkiye ile aynı çizgide olduklarını belirtti:

"Türkler de bizim gibiler. Savaşın sadece kaybedeni olur. Bu yüzden barışı teşvik etmek için birlikte çalışıyoruz."

Macaristan Başbakanı ayrıca son yıllarda yalnızca Türkiye’nin, Ukrayna tahılının Afrika’ya ulaştırılması gibi kritik insani anlaşmaları sonuçlandırabildiğini hatırlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası