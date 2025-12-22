Fransız basını, Orta Doğu’da dengelerin sessiz biçimde değiştiğine dikkat çekti. RFI’de yayımlanan değerlendirmede, Türkiye ile İran arasındaki son temasların bölgesel tabloyu yeniden şekillendirdiği belirtilirken, Ankara’nın sahadaki ağırlığının Batılı başkentlerde yakından izlendiği ifade edildi.

Fransa merkezli RFI, Orta Doğu’daki güç dengelerinin hızla değiştiğini vurgulayarak, Türkiye’nin bu yeni tabloda vazgeçilmez ve belirleyici bir aktör haline geldiğine dikkat çekti.

"YENİ İTTİFAKLAR DOĞUYOR"

Fransız basınına göre, yıllardır rekabetle tanımlanan Ankara-Tahran hattı, İsrail’in bölgedeki askeri hamleleri ve Gazze savaşı sonrası farklı bir boyuta taşındı.

İran’ın etkisinin azalmasına rağmen hala güçlü bir bölgesel aktör olduğu, Türkiye’nin ise bu tabloyu kendi lehine çevirdiği ifade edildi.

Orta Doğu’da ezber bozan yakınlaşma! Fransız basını İran–Türkiye planını yazdı

“İSRAİL BÖLGENİN EN BÜYÜK TEHDİDİ”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Tahran ziyaretine odaklanan analizde, Ankara ve Tahran’ın İsrail’i Orta Doğu’daki istikrarın önündeki en büyük tehdit olarak gördüğü aktarıldı.

"İran’ın İsrail karşıtı tutumu ile Türkiye’nin Gazze ve Filistin vurgusu aynı çizgide buluştu." diyen yazar, Washington’un Gazze için hazırladığı uluslararası istikrar gücü planında Türkiye’yi ön plana çıkardığını, İran’ın ise dolaylı ama etkili bir denge unsuru haline geldiğini yazdı.

RFI, Türkiye’nin Hamas üzerindeki etkisinin Washington tarafından açık bir koz olarak görüldüğünü, ABD Başkanı Donald Trump’ın da Ankara’nın bu nüfuzunu kullanmasını memnuniyetle karşıladığı ileri sürdü.

Analizde, İsrail’in bu denklemden rahatsız olduğu açık şekilde ifade edildi.

Orta Doğu’da ezber bozan yakınlaşma! Fransız basını İran–Türkiye planını yazdı

Brookings Enstitüsü değerlendirmesine de yer verilen haberde şu sözler öne çıktı:

“

Bu süreçte Türkiye olmadan Hamas’ın silahsızlandırılması mümkün olmaz.”

RFI, bu durumun İran’ın bölgedeki nüfuzu ile birlikte okunduğunda İsrail açısından ciddi bir baskı oluşturduğunu aktardı.

TÜRKİYE HAZIR, ASKERİ KAPASİTE MASADA

Yazar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin Gazze’ye asker göndermeye hazır olduğunu söylediğini, hatta konuşlandırılmak üzere bir tugayın hazır beklediğinin öne sürüldüğünü aktardı. Türk ordusunun Balkanlar’dan Afganistan’a kadar birçok bölgede çatışma sonrası istikrar görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı.

İSRAİL KORKUSU: İRAN-TÜRKİYE YAKINLAŞMASI

Fransa basınına göre İsrail, İran ile Türkiye arasındaki temasları varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Tel Aviv’in, İran’a alan açacak her gelişmeye karşı sert tutum aldığı ve Türkiye’nin bu tabloda ağırlık kazanmasından rahatsızlık duyduğu ele alındı.

RFI’ye konuşan Tel Aviv merkezli analist Gallia Lindenstrauss’un şunları söyledi:

“İsrail, İran’ı varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Bu nedenle İran’a alan açan her aktör İsrail açısından sorunlu.”

TÜRKİYE-İRAN HATTI İSRAİL’İ ZORLUYOR

RFI analizine göre, İran’ın zayıflayan ancak tamamen sahneden çekilmeyen konumu, Türkiye ile daha dengeli bir ilişki kurulmasına yol açtı.

Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü diplomasi, İran’ın bölgesel ağırlığı ve Gazze’de oluşan yeni tablo birlikte değerlendirildiğinde, İsrail’in yalnızlaştığına dikkat çekildi.

Fransa basınına göre, Gazze’den Suriye’ye uzanan hatta İran yeniden oyunda, Türkiye ise bu oyunun kilit kurucularından biri olarak öne çıkıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası