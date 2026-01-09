Hindistan'da bir dağ yolunda meydana gelen feci kazada yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 14 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hindistan’da meydana gelen trafik kazası büyük üzüntüye neden oldu. Himachal Pradesh eyaletinde dağ yolunda ilerleyen bir yolcu otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 150 metre derinliğindeki vadiye düştü.

14 CAN KAYBI VAR

Sirmaur bölgesinde yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, ilk tespitlere göre kazada 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’den fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Engebeli arazi ve zorlu hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü bildirildi. Ekiplerin, vadideki otobüste veya çevresinde başka yolcuların bulunup bulunmadığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

BAŞBAKANDAN BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kazayla ilgili bir mesaj yayımladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Modi, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralıların en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

