Hint basını, küresel jeopolitik dengelerin sarsıldığı ve birçok ülkenin baskı altında kaldığı bir dönemde Türkiye’nin izlediği stratejiyi mercek altına aldı. ThePrint’te yer alan analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’nin savunma, diplomasi ve ekonomi alanlarında attığı adımlarla bu zorlu süreci avantaja çevirdiği ve dünya genelinde dikkat çeken aktörlerden biri haline geldiğine değinildi.

Hint merkezli ThePrint, 2025’e damga vuran küresel jeopolitik kırılmayı gündemine taşıdı. Dünyanın birçok bölgesinde güvenlik dengeleri sarsılırken, Türkiye’nin bu tabloyu diplomasi, ekonomi ve savunma alanlarında avantaja çevirdiği aktarıldı. Hindistan dahil pek çok ülkenin baskı altında kaldığı bu süreçte, Ankara’nın öne çıkan ve etkisini artıran aktörlerden biri haline geldiği kayda geçirildi.

Türkiye’nin NATO’da ABD’den sonra en büyük ikinci kara ordusuna sahip olduğuna dikkat çekilirken, Rusya’dan S-400 alımı nedeniyle ABD yaptırımlarına maruz kalmasına rağmen Ankara’nın Batı bloğu içinde farklı bir çizgi izlediği aktarıldı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE YÜKSELDİLER"

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin, dış politikasını gerektiğinde parçalara ayırabilen esnek bir yapı kurduğu ifade edildi.

Ukrayna, Kafkasya ve Suriye gibi kriz alanlarında Türkiye’nin arabulucu rolü üstlendiği, savunma teknolojilerinde tersine mühendislik ve alt sistem entegrasyonu yoluyla hızlı ilerleme sağladığı ele alındı.

"Alt sistem entegrasyonu yoluyla NATO düzeyinde savaş gücünü orta güçlere aktardı, savunma teknolojilerini tersine mühendislikle kopyaladı, koşullar gerektirdiğinde dış politikasını ustaca bölümlere ayırdı ve Ukrayna'dan Kafkasya'ya, Suriye'ye kadar kanlı çatışmalarda kendini küresel bir arabulucu olarak gösterdi.

Türkiye'nin ülke profili budur. En çarpıcı olanı, Ankara'nın 2019 yılında Hint Yarımadası'nda uyguladığı Asia Anew stratejisi kapsamında, her ikisi de İslam devleti olan Pakistan ve Bangladeş ile ilişkilerini derinleştirirken, aynı zamanda Sri Lanka ve Maldivler ile de bağlarını güçlendirmesi. Asia Anew, Türkiye'nin yeniden yükselişinin yıldız oyuncusu olan cesur, deneysel ve hızlı savunma sanayisinin gücüyle Güneydoğu Asya'ya kadar uzanıyor. Kayıtlara geçmesi açısından, Ankara'nın savunma ihracatı 2024'te 7,1 milyar dolardan bu yıl 8,5 milyar dolara yükseldi."

SAVUNMA İHRACATINDA REKOR ARTIŞ

Haberde yer alan rakamlara göre Türkiye’nin savunma ihracatı 2024’te 7,1 milyar dolar seviyesindeyken 2025’te 8,5 milyar dolara çıktı. Ankara’nın ekonomik dalgalanmaların ardından istikrar sürecine girdiği, enflasyonla mücadele ve yatırım çekme adımlarının sonuç verdiği aktarıldı.

İHA’LAR, FÜZELER VE ELEKTRONİK HARP ÖNE ÇIKTI

Ayrıca Türkiye’nin yerli insansız hava araçları, seyir füzeleri, deniz kuvvetleri modernizasyonu ve elektronik harp kabiliyetlerinin hızla geliştiği ifade edildi. Türk savunma ürünlerini hem maliyet hem de jeopolitik esneklik açısından birçok ülke için cazip hale geldi.

Amerikan sistemlerinin pahalı, Rus savunma sanayisinin yaptırımlarla baskı altında olduğu, Çin’in ise silah ihracatında karmaşık bir çizgi izlediği aktarıldı.

PAKİSTAN İLE ASKERİ BAĞLAR DERİNLEŞTİ

Haberde, Türkiye-Pakistan savunma işbirliğine geniş yer verildi. Baykar Savunma’nın Şubat 2025 itibarıyla 34 ülkeye ihracat yaptığı ve küresel İHA pazarının yüzde 65’ini elinde tuttuğu bilgisi paylaşıldı.

Pakistan Bayraktar TB2, Akıncı ve Songar sistemlerini aktif olarak kullanıyor.

Kemankeş seyir füzeleri için entegrasyon çalışmalarının sürdüğü yazıldı.

Öte yandan Türkiye, Pakistan’a beşinci nesil Kaan savaş uçağını sunmaya hazırlanıyor. Projede yaklaşık 150 Pakistanlı mühendisin görev aldığı kaydedildi.

Türkiye’nin Pakistan Hava Kuvvetleri’ne ait 41 F-16’nın modernizasyonunu tamamladığı bilgisi de paylaşıldı. İki ülkenin Gökdoğan, Gökdoğan ER ve Gökhan BVR programlarında birlikte çalıştığı, bu sistemlerin Pakistan’ın mevcut hava-hava kabiliyetlerine eklendiği yazıldı.

MILGEM PROJESİYLE DENİZLERDE ORTAKLIK

Pakistan donanmasının modernizasyonunda Türkiye’nin kilit rol oynadığı da değinildi. MILGEM projesi kapsamında dört adet Ada sınıfı korvet için anlaşma yapıldığı, PNS Babur ve PNS Khaibar’ın teslim edildiği belirtildi.

Karaçi Tersanesi’nde inşa edilen diğer gemilerin 2026 ve 2027’de hizmete gireceği ifade edildi.

BANGLADEŞ CEPHESİNDE TÜRKİYE HAMLESİ

Bangladeş, savunma alanında Türkiye’ye yöneldi. Dakka yönetimi, Chittagong ve Narayanganj’da Türk firmalarıyla savunma sanayi tesisleri kurma hazırlığına girdi.

Bangladeş envanterine MKE Boran obüsleri girdi. TRG-230/300 roket sistemleri ve Otokar Tulpar için temaslar sürdü.

Hisar-O+ ve SIPER hava savunma sistemleri de Bangladeş gündeminde.

ThePrint, Hindistan’ın stratejik tartışmalarında Türkiye’nin Pakistan ve Bangladeş merkezli savunma sanayi ekosisteminin büyük ölçüde yetersiz kaldığına işaret ederek şunları dedi:

"Toplam ve bütün Hindistan'ın stratejik tartışmaları, Türkiye'nin Pakistan ve Bangladeş'teki savunma sanayi ekosistemini büyük ölçüde yetersiz analiz etmiştir. Bangladeş 2026 seçimlerine doğru ilerlerken, Pakistan-Bangladeş savunma paktı hakkında konuşmalar dolaşmaktadır. Şu anda bu paktın ne tür bir pakt olabileceğini değerlendirmek mümkün olmasa da, Türkiye-Pakistan savunma sinerjisinin artması Bangladeş'in askeri modernizasyonuna da yansıyacaktır. Bu örtüşen entegrasyonun Çin tarafından tamamlanması oldukça muhtemeldir. Bu, Hindistan'ın güvenlik hesaplamaları için, parçalarının toplamından daha büyük bir zorluk oluşturacaktır."

