ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’teki bir toplantı sırasında uyuklarken görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken olay, siyasi isimlerin tepkisini çekti. Kaliforniya Valisi Newsom, X hesabından Trump'ın uyuduğu videoyu , “Direksiyon başında uyuyor” notuyla alıntılayarak alay etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da ilaç fiyatları ve ticaret konularının ele alındığı toplantıda uyuklarken kameralara yakalandı. Üstelik bu, 79 yaşındaki başkanın uyukladığı ilk toplantı değil. Trump geçmişte de benzer görüntülerle gündeme gelmişti.

Oval Ofiste zor anlar! Trump toplantı sırasında uyuyakaldı, sosyal medyada gündem oldu

İLAÇ TOPLANTISINDA GÖZLERİ KAPANDI

Toplantıda, Regeneron CEO’su Len Schleifer deneysel bir ilacı anlatırken Trump’ın gözlerinin birkaç kez tamamen kapandığı görüldü. Özellikle konuşmanın ilerleyen dakikalarında başının öne düştüğü ve kısa süreli uyukladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Videolarda Trump’ın kısa süreli uyukladıktan sonra irkilerek uyandığı anlar da yer aldı.

"DİREKSİYON BAŞINDA UYUYOR"

Görüntülerin yayılmasının ardından siyasi isimlerden tepkiler geldi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medya paylaşımlarında Trump için “Uykulu Don” ifadesini kullanarak eleştiride bulundu. Newsom, bir paylaşımında “Direksiyon başında uyuyor” yorumunu yaptı.

JOE BIDEN'I HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan Trump’ın geçmişte Joe Biden için “Uykucu Joe” ifadesini kullanmış olması, kamuoyunda da tepki çekti. Trump’ın daha önce ‘kameralar önünde asla uyumayacağını söylediği’ açıklamaları da yeniden gündeme geldi.

Kameralara yansıyan bu görüntüler, Trump’ın yaşı ve görev performansı hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

