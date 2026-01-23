Paket kahve alışkanlığı, sanılandan daha büyük bir riski beraberinde getiriyor olabilir. Griffith Üniversitesi’ndeki uzmanlara göre, günde bir fincan kahveyi plastik bardakta tüketen bir kişi, yılda yaklaşık 363 bin mikroplastik parçacığını farkında olmadan yutuyor. Uzmanlar, özellikle yüksek sıcaklığın mikroplastik salınımını ciddi şekilde artırdığına dikkat çekiyor.

Kahve içerken aynı zamanda vücudunuza zehir alıyor olabilirsiniz. Griffith Üniversitesi’nde yapılan ve Tehlikeli Maddeler Dergisi: Plastikler’de yayımlanan çalışma, paket içeceklerde yaygın olarak kullanılan bardakların sağlık açısından potansiyel riskler taşıdığını gösterdi.

SICAKLIK ARTTIKÇA MİKROPLASTİK PARÇACIĞI DA ARTIYOR

Araştırmacılar, mikroplastiklerin sıcak içeceklerde neden daha fazla ortaya çıktığını anlamak için bir meta analiz yaptı. Analiz sonuçları, sıvının sıcaklığı arttıkça bardak yüzeyinden kopan mikroplastik parçacıklarının da belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Çalışmalarda, litre başına salınan mikroplastik miktarının yüzden sekiz milyonu aşan seviyelere kadar çıkabildiği belirlendi.

Paket kahvelerde gizli tehlike! Uzmanlar uyardı: Milyonlarca zehirli parçacığı yutuyor olabilirsiniz

İÇECEĞİN PLASTİĞE TEMAS ETTİĞİ ISI BELİRLEYİCİ OLUYOR

Bir diğer önemli bulgu ise şu: Mikroplastik salınımı, içeceğin bardakta ne kadar süre kaldığından ziyade, sıcak içeceğin plastiğe temas ettiği ilk ısıyla alakalı. Yani kahve veya çay ne kadar sıcaksa, bardaktan o kadar fazla mikroplastik parçacık kopuyor.

Ekip, Avustralya’nın Brisbane kentinde toplanan 400 tek kullanımlık bardağı inceleyerek hem tamamen plastik polietilen bardakları hem de içi plastik kaplı kağıt bardakları test etti. Bardaklar 5 ve 60 santigrat derece sıcaklıklarda değerlendirildiğinde, her iki türde de mikroplastik salınımı tespit edildi. Ancak iki önemli fark öne çıktı. Plastik astarlı kağıt bardakların, her iki sıcaklıkta da tamamen plastik bardaklara kıyasla daha az mikroplastik saldığı görüldü.

YILDA 363 BİN MİKROPLASTİK PARÇASI VÜCUDUMUZA GİRİYOR

Çalışmada ısının etkisinin belirleyici olduğu tespit edildi. Plastik bardaklarda, soğuk sudan sıcak suya geçildiğinde mikroplastik salınımının yaklaşık yüzde 33 arttığı hesaplandı. Araştırmacılara göre, günde 300 mililitre sıcak kahveyi polietilen bir bardakta içen bir kişi, yılda yaklaşık 363 bin mikroplastik parçacığını vücuduna alabiliyor.

Paket kahvelerde gizli tehlike! Uzmanlar uyardı: Milyonlarca zehirli parçacığı yutuyor olabilirsiniz

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknikleri, tamamen plastik bardakların iç yüzeylerinin daha pürüzlü ve düzensiz bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu. Bu pürüzlü yüzeyler, mikroplastik parçaların kopmasını kolaylaştırırken, sıcak sıvılar plastiği yumuşatarak bu süreci daha da hızlandırıyor.

Uzmanlar bu durumda, cam, seramik veya paslanmaz çelikten yapılmış yeniden kullanılabilir bardakların daha güvenli alternatifler olduğu belirtiyor. Tek kullanımlık bardak tercih edildiğinde ise, plastik astarlı kağıt bardakların tamamen plastik olanlara göre daha az mikroplastik saldığı ifade ediliyor.

Araştırmacılar, kaynar sıvıların doğrudan plastik astarlı bardaklara dökülmemesini ve mümkünse içeceklerin biraz daha soğutularak tüketilmesini öneriyor.

ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Eklem ağrısı çeken milyonlarca yaşlıya umut olacak! Protez ameliyatları tarih olabilir

Haberle İlgili Daha Fazlası