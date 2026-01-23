Pakistan’ın kuzeybatısında bir düğünde meydana gelen patlama en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı. Olayın intihar saldırısı olabileceği üzerinde duruluyor.

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bir düğün faciayla sonuçlandı. 'Barış milisi' olarak bilinen hükümet yanlısı grubun lideri Noor Alam Mehsud’un evinde yaşanan patlamada, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

'İNTİHAR SALDIRISI' OLABİLİR

Patlamada çok sayıda kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı ve olayın intihar saldırısı olma ihtimalini değerlendiriyor.

Görgü tanıkları, düğün sırasında yaşanan patlamanın büyük panik ve kaosa yol açtığını belirtti. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve yaralıların hastanelere sevk işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

