Üçlü ittifakın taslağı tamam! Türkiye, Pakistan ve S. Arabistan iş birliğinde sona yaklaştı
Türkiye’nin askeri, Pakistan’ın nükleeri, Suudi Arabistan’ın mali gücünün birleşmesi anlamına gelen söz konusu ittifak arayışı; Yunanistan, İsrail ve Hindistan’da endişeye yol açtı.
- Savunma ittifakı için Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında taslak anlaşma metni hazırlandı.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz resmi bir anlaşma imzalanmadığını açıkladı.
- Fidan, hedefin dar bir ittifak yerine daha geniş, bölgesel güvenlik iş birliği platformu olduğunu vurguladı.
- Pakistan Savunma Bakanı, bir yıldır süren görüşmeleri ve taslak anlaşmayı teyit ederek, ittifakın tedbir amaçlı olduğunu belirtti.
- Türkiye'nin askeri, Pakistan'ın nükleer ve Suudi Arabistan'ın mali gücünü birleştirmesi beklenen bu oluşum, Yunanistan, İsrail ve Hindistan'da endişe oluşturuyor.
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan’ın kurmayı planladığı savunma ittifakı ete kemiğe bürünmeye başladı. Anlaşmaya dair taslak metninin hazırlandığı belirlendi. İsrail ve Yunanistan gibi Türkiye karşıtı kimi çevrelerin “NATO’ya alternatif” diye lanse ettiği üçlü ittifaka dair söylentiler Batı basınında geniş yankı uyandırmıştı. Ancak Ankara, İslamabad ve Riyad’dan resmî bir doğrulama gelmemişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yıllık değerlendirme toplantısında dost ülkelerle görüşmelerin yapıldığını ama henüz herhangi bir anlaşmaya imza atmadıklarını açıkladı. Hedefin dar bir ittifaktan ziyade, bölge ülkelerini kapsayan daha geniş bir güvenlik iş birliği platformu olduğunu vurgulayan Fidan, “Bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine taahhütte bulunmaları gerekiyor.
Bölge ülkelerinin hepsi birbirinden emin olduktan sonra sorunun yüzde 80’i zaten çözülmüş oluyor. Körfezdeki ülkeler birbirinden emin olmalı, diğer ülkeler birbirlerinden emin olmalı. Ve geniş yelpazede bu platformun ortaya çıkmasından sonra ben sorunun büyük oranda çözülmüş olacağını düşünüyorum” değerlendirmesini yaptı.
Pakistan Savunma Bakanı Raza Hayat Hiraj da üç ülke arasında görüşmelerin bir yıldır sürdüğünü ve bir savunma anlaşması taslağı hazırladığını söyledi. Pakistan basınına konuşan Hiraj, son iki yılda yaşanan gelişmelerin ardından tedbir amaçlı böyle bir ittifakın düşünüldüğüne vurgu yaptı.
Türkiye’nin askeri, Pakistan’ın nükleeri, Suudi Arabistan’ın mali gücünün birleşmesi anlamına gelen söz konusu ittifak arayışı Yunanistan, İsrail ve Hindistan’da endişeye yol açtı. Yunan basını, böyle bir oluşumun dengeleri değiştireceğini yazdı. Pakistan geçen yıl Hindistan ile savaşmış, Türk savunma sanayi ürünleri cephede gidişatı dost ve kardeş ülke lehine değiştirmişti.