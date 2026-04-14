Paris'te kritik toplantı! Tarih belli oldu, masada 'Hürmüz' var
Fransa’nın başkenti Paris’te, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden tesis edilmesine ilişkin uluslararası konferansın 17 Nisan’da düzenleneceği bildirildi.
Elysee Sarayının açıklamasında, Paris'in ABD/İsrail-İran savaşına "taraf olmayan" ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden kurulmasını amaçlayan ülkelerin bir araya geleceği uluslararası konferansa ev sahipliği yapacağı belirtildi.
FRANSA VE İNGİLTERE EŞ BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENECEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın eş başkanlık edeceği konferansın 17 Nisan’da yapılacağı duyuruldu.
Macron, "savaşan taraflardan ayrı ve tamamen savunma amaçlı" olan Hürmüz Boğazı misyonunun sahadaki durum elverdiği andan itibaren harekete geçeceğini kaydetmişti.
HÜRMÜZ'ÜN KAPANMASI ENERJİ PİYASALARINDA KRİZE YOL AÇTI
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında bulunan, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.
İSLAMABAD'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ALINAMADI
Pakistan'da 11 Nisan’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren İran-ABD görüşmelerinden bir sonuca varamadan ayrılan taraflar anlaşmaya varılamamasındaki sebeplerden birinin Hürmüz Boğazı olduğunu bildirmişti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) dün Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatılacağını açıklamıştı.