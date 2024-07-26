Paris'te olimpiyat sabotajının arkasında İran mı var? İsrail'in iddialarına Tahran'dan cevap geldi

Fransa’nın başkenti Paris, Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenine saatler kala hızlı tren hatlarına yapılan saldırıyla sarsıldı. İsrail'in sabotajın arkasında İran'ın olduğu iddialarına Tahran yönetiminden cevap geldi.

Paris'te 100 yıllık aradan sonra düzenlenen Olimpiyat Oyunları öncesinde hızlı tren hatlarına yapılan sabotaj saldırısı dünya gündemine bomba gibi düştü. Saldırı sonrasında ulaşım kilitlenirken, İsrail, sabotaj saldırısının arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü. Tahran yönetiminden söz konusu iddialara sert cevap geldi.

ÇOCUK KATİLİ İSRAİL, DİKKATİ GAZZE'DE PARİS'E ÇEKMEK İSTİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Paris'teki sabotajla ilgili ülkesini suçlayan iddialarına cevap verdi.

Söz konusu iddiayı reddeden Kenani, "Çocuk katili İsrail rejiminin bakanının, 2024 Paris Olimpiyatları ile ilgili olarak İran'a yönelik suçlamaları ve nefret söylemi çaresizliktir. Dünya kamuoyunun dikkatini Gazze'deki soykırımdan başka yöne çekmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA OLİMPİYATLARDA

İran'ın da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na onlarca sporcuyla katıldığını aktaran Kenani, "Son 10 ayda kadın, erkek ve çocuk on binlerce masum Filistinliyi öldürerek zulmün sınırlarına ulaşan rejimin ortaya attığı suçlamalar inanılır olmanın ötesinde absürttür." değerlendirmesinde bulundu.

Kenani, ayrıca dünyanın en büyük spor etkinliğine ev sahipliği yapan Fransa'ya başarılar diledi.