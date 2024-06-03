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Haberler > Dünya > PKK'lı ve FETÖ'cü teröristleri koruyan İsveç polisi İsrail'i protesto eden vatandaşını gözaltına aldı

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristleri koruyan İsveç polisi İsrail'i protesto eden vatandaşını gözaltına aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerinin en büyük destekçilerinden İsveç, İsrail'i protesto edeni affetmiyor. PKK'lı teröristlere güvenlik önlemi alarak yürüyüş yaptıran İsveç polisi, İsrail'e tepki gösteren bir sivili yaka paça gözaltına aldı.

İsrail'in Filistin'deki soykırımı dünyanın dört bir yanında protesto ediliyor. İspanya, İrlanda ve Norveç hükümetleri de Filistin'i resmen bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Tüm bunlara rağmen İsveç ise terör örgütlerini ve soykırımcıları korumayı sürdürüyor.

İSVEÇ POLİSİ İSRAİL'İ PROTESTO EDEN KADINI GÖZALTINA ALDI

Binyamin Netanyahu'nun emriyle 7 Ekim 2023'te başlayan soykırım, aralıksız devam ediyor. Dünya basında geniş yer bulması, farklı kültürlere sahip Batı halklarının protestoları da İsrail'i durduramadı.

Bazı ülkeler ise açık açık İsrail'e destek vermeye, protesto eden kendi vatandaşlarını da cezalandırmayı sürdürüyor.

İsveç'in Lund kentinde, İsrail'i protesto eden gruptaki bir kadın, polisin çalışmasını engellediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristleri koruyan İsveç polisi İsrail'i protesto eden vatandaşını gözaltına aldı - 1. Resim

İSVEÇ HÜKÜMETİ PKK'YA SESSİZ

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye karşıtı sloganlar atarak polis gözetiminde terör örgütü propagandası yaptı.

Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütünü simgeleyen paçavralarla örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak İsveç Meclisine kadar yürüdü.

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristleri koruyan İsveç polisi İsrail'i protesto eden vatandaşını gözaltına aldı - 2. Resim

İSVEÇ FETÖ'CÜLERİ TESLİM ETMEDİ

Ülkesindeki teröristleri besleyip onlara destek veren İsveç, Türkiye'nin iadesini talep ettiği isimleri de geri vermiyor.

Daha önce İsveç’ten 26’sı PKK, FETÖ, DHKP- C, TİKKO üyesi 33 kişinin iadesi istenmiş, ancak İsveç çoğunun iade talebini reddetmişti.

FETÖ'nün kara kutularından Levent Kenez ve Bülent Keneş bu isimlerin başında geliyor.

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristleri koruyan İsveç polisi İsrail'i protesto eden vatandaşını gözaltına aldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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