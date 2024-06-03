İsrail Han Yunus'u bombaladı! Çok sayıda Filistinli öldürüldü

İsrail ordusu, Filistin topraklarında kasıtlı olarak sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail, Han Yunus'a bombalı saldırı düzenledi. İsrail'in saldırılarında 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Netanyahu'nun emriyle Gazze, Refah ve Batı Şeria'yı kana bulayan İsrail ordusu, Bureyc Kampı ve Nusayrat Kampı'nın ardından tekrar Han Yunus'a saldırdı.

İSRAİL 12 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki er-Ramida bölgesinde 2 evi bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

KAMPLARDA 10 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

Han Yunus'ta İsrail ordusunun "Ebu Hatır" ailesinin evini hedef alan saldırıda da 2 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı. İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini hedef aldı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Kampı ve Nusayrat Kampı'nda iki evi bombalaması sonucu 6'sı kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürülmüş, 82 bin 627 kişi yaralanmıştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.