Gazze'de son durum! İsrail basını ateşkesi yazdı! Bakanlardan Netanyahu'ya rest geldi

İsrail'in Gazze ve Refah kentine saldırıları 240. gününde... İsrail'in basını, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul ettiğini duyurdu. İsrail’de bazı bakanlardan ateşkes iddialarına tepki geldi. İşte Gazze'den son dakika gelişmeleri...

Canlı Anlatım Özeti "İSRAİL ANLAŞMAYI KABUL ETTİ ANCAK BU İYİ BİR ANLAŞMA DEĞİL"

NETANYAHU'YA 'ATEŞKES' RESTİ!

İSRAİL BASINI ATEŞKESİ YAZDI

SALDIRILARIN 240. GÜNÜ

"KABİNENİN ONAYLADIĞI ANLAŞMAYI DESTEKLEMEDE KARARLIYIZ"

02.06.2024 11:00

"İSRAİL ANLAŞMAYI KABUL ETTİ ANCAK BU İYİ BİR ANLAŞMA DEĞİL"

İngiliz The Sunday Times gazetesine konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dış politika danışmanı Ophir Falk, Biden'ın açıkladığı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden’ın açıklamalarının "siyasi bir konuşma" olduğunu ileri süren Falk, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının sona ermesi için "Hamas’ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gerektiğini savundu. Falk, önerilen anlaşmanın "üzerinde çalışılması gereken birçok ayrıntı olduğunu" belirterek, "İsrail’in hedefleri karşılanana kadar kalıcı ateşkes olmayacağını" öne sürdü. Falk ayrıca, "İsrail anlaşmayı kabul etti ancak bu iyi bir anlaşma değil." ifadelerini kullandı.

02.06.2024 10:30

NETANYAHU'YA 'ATEŞKES' RESTİ!

ABD Başkanı Joe Biden’ın Cuma günü yaptığı "Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes teklifi" açıklaması İsrail’de bazı bakanlardan tepki gördü. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, anlaşmaya karşı olduklarını açıkladı. Maliye Bakanı Smotrich yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya "Hamas’ı yok etmeden ve esirleri geri getirmeden önerilen taslağı kabul eden bir hükümetin parçası olmayacağını" söyledi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise, "Bu anlaşma savaşın sona ermesi ve Hamas’ın yok edilmesi hedefinden vazgeçilmesi anlamına gelmektedir. Bu terörizm için bir zafer ve İsrail devleti için güvenlik tehdidi oluşturan pervasız bir anlaşmadır" dedi. Ben-Gvir, Netanyahu’nun teklifi kabul etmesi halinde "acil durum hükümetini feshetme" sözü verdi.

02.06.2024 08:00

İSRAİL BASINI ATEŞKESİ YAZDI

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'ın adı açıklanmayan siyasi bir kaynaktan aktardığı habere göre, İsrail, ilk aşamada "ölü veya diri" 33 rehinenin serbest bırakılmasını, ikinci aşamada ise "savaşın" sona erdirilmesini içeren bir anlaşmayı kabul etti.

Kaynağa göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 42 gün sürecek ilk aşamada açıkladığı öneride "askerler, kadınlar ve yetişkinler dahil olmak üzere canlı veya ölü rehinelerin serbest bırakılması" yer alıyor.

Rehineler, 6 hafta boyunca gruplar halinde serbest bırakılacak, bunun sonunda İsrail ile Hamas arasında kalıcı ateşkes yani savaşın sona erdirilmesi konusunda müzakereler başlayacak ve ardından anlaşmanın ikinci aşamasına geçilecek.

İsrailli kaynağa göre ikinci aşamada, "asker ve erkekler de dahil olmak üzere tüm rehineler serbest bırakılacak ancak iki taraf arasında savaşın tamamen durdurulmasına yönelik bir anlaşma olmadığı sürece bu gerçekleşmeyecek. Üçüncü aşamada ise ölen tüm rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

02.06.2024 07:00

SALDIRILARIN 240. GÜNÜ

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları ve topçuları, Gazze ve Refah kentlerini saldırıların 240'ıncı gününde de aralıksız sürdür.

Gazze kentinin Derec Mahallesi'ndeki Sahat eş-Şevva bölgesi, el-Belde el-Kadime'ye İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ndeki üniversite çevresi topçu atışları ile vuruldu. Saldırılara hedef olan evlerde hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Refah kentindeki Brazil Mahallesi'ne İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu birçok ev tahrip oldu, insanlar yaralandı. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Zehra ve Migraka beldeleri, Zeytun Mahallesi, İsrail topçuları tarafından uzun süre dövüldü. İsrail işgal güçleri, Refah kentinin batısını top atışlarıyla vururken ses ve sis bombaları da kullandı.

02.06.2024 00:00

"KABİNENİN ONAYLADIĞI ANLAŞMAYI DESTEKLEMEDE KARARLIYIZ"

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Gantz, "(İsrail) müzakere heyeti tarafından hazırlanan ve Savaş Kabinesi tarafından oybirliğiyle onaylanan esirlerin serbest bırakılması anlaşmasının genel hatlarını desteklemeye devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Mevcut gelişmelerin ışığında, Savaş Kabinesi'nin, ilerlemek için gerekli adımları formüle etmek üzere müzakere ekibiyle mümkün olan en kısa sürede bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Gantz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ABD, savaşın başlangıcından bu yana her zaman İsrail'in güvenliğine ve esirlerin geri dönüşüne olan bağlılığını özel bir şekilde göstermiştir ve biz Başkan Biden'a ve tüm Amerikalı dostlarımıza desteklerinden dolayı tam bir minnettarlık duyuyoruz."

Yer: Gazze