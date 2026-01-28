Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fırat bölgesinin entegrasyonunun Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir eşik olduğuna dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ille Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Moskova'da başladı.

Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Putin şu ifadeleri kullandı:

Şara'yı tekrar Moskova’da görmekten mutluyuz. İlk görüşmemizden bu yana özellikle ekonomi alanında birçok iş yaptık ve ticari alışverişi artırdık. Tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye çalışıyoruz”

Putin, Moskova ile Şam arasındaki iş birliğinin zaman içinde daha da güçlendiğini söyledi. İki ülke arasındaki temasların farklı alanlarda ilerlediğine dikkat çeken Putin, ilişkilerin istikrarlı biçimde geliştiğini söyledi.

"FIRAT’IN DOĞUSU ÖNEMLİ"

Suriye’nin toprak bütünlüğü konusuna da değinen Putin, bu başlığın Moskova için temel önceliklerden biri olduğunu yineleyerek, "Suriye’nin birliğini ve topraklarının bütünlüğünü korumanın gerekliliğini vurguluyoruz ve bu doğrultudaki çabalarınızı destekliyoruz. Fırat Nehri’nin doğusunun Şam’ın kucağına dönmesi önemli bir adım. Şara'yı tebrik ediyoruz" sözleriyle sürece açık destek verdi.

"SURİYE BİRÇOK ENGELİ GERİDE BIRAKTI"

Şara da geçtiğimiz yıl Suriye’nin önemli zorlukları aştığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl Suriye, topraklarının birliği gibi birçok engelin üstesinden geldi" dedi.

ŞARA’DAN MOSKOVA’DA TARİHİ GÖNDERME

Havaalanından Kremlin’e uzanan yolda yoğun kar yağışıyla karşılaştığını dile getiren Şara, tarihi gönderme yaptı:

"Havaalanından Kremlin’e gelirken yolda çok fazla kar gördüm. Bu bana geçmişteki tarihi olayları hatırlattı. Moskova’ya ulaşmaya çalışan orduları hatırladım.

Bazı taraflar Moskova'ya ulaşmaya çalıştıkları birçok askeri kampanyayı ve daha sonra Rus askerlerinin cesareti nedeniyle başarısız olduklarını ve doğanın da bu kutsanmış toprakları savunmada size yardımcı olduğunu hatırladım. Bu nedenle her zaman güvenliğini dile getiriyoruz."

