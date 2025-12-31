Rus haber ajansı TASS'a göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuyla ilgili " Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu " belirterek, Rusya’nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini söylemişti.

91 İHA İLE SALDIRI

Lavrov, Ukrayna'nın "devlet terörüne" başvurduğunu vurgulayarak, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık’a bağlayan gecede 91 İHA’yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırı neticesinde ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı." demişti.