Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebi ile Bolu Dağı’nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Diğer araçların da kontrollü bir şekilde ilerlemesi isteniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tipi şeklinde kar yağışı başladı. Özellikle Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olarak bilinen Bolu Dağı’nda da etkili olan kar yağışı sebebi ile bölgede karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bolu Dağı kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı

Bolu Dağı’nın Ankara istikameti herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. İlçe merkezi girişinde durdurulan araçlar Bolu Dağı’na gönderilmezken, diğer araçların ise kontrollü bir şekilde ilerlemesi isteniyor.

