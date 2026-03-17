Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği, İran-ABD ve İsrail arasındaki askeri gerilimler nedeniyle sınırlı seyretmeye devam ediyor. Anlık veri takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, Boğaz’dan son 3 gün içerisinde sadece 15 gemi geçti.

ALIŞILMADIK ROTALAR İZLEDİLER

Geçiş yapan gemilerin 8’i kuru yük gemisi, 5’i tanker ve 2’si LPG taşıyan gemilerden oluştu. Bu gemilerin yüzde 87’si Boğaz’dan çıkış yönünde ilerlerken, yalnızca yüzde 13’ü Körfez’e giriş yaptı. Birçok gemi, İran karasularından geçerek alışılmadık rotalar izledi.

Bu sınırlı trafik, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri saldırılar ve İran’ın misilleme hamleleri sonrası ortaya çıkan güvenlik risklerinin etkilerini gösteriyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Boğaz’ı bu ülkelerle bağlantılı gemilere fiilen kapattığını duyurmuştu.

