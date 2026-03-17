ABD Büyükelçiliği'ne saldırı! Bağdat'ta alevler yükseldi
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yerleşkesi çevresinde İHA ile gerçekleştirilen saldırının ardından yangın çıktı. Bağdat Uluslararası Havalimanı’na da İHA saldırısı düzenlendiği ifade edildi.
- ABD Büyükelçiliği'ne iki İHA ile düzenlenen saldırı girişimi engellendi.
- İHA'lar büyükelçilik binası hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.
- Bağdat Uluslararası Havalimanı'na da bir İHA ile saldırı düzenlendi.
- Havalimanındaki hava savunma sistemleri, Diplomatik Destek Merkezi'ne gelen bir İHA'yı imha etti.
- Saldırılarda can ve mal kaybı yaşanmadı.
Irak’ın başkenti Bağdat’taki korunaklı Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne, 2 insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırı girişimi engellendi.
Irak'ta yabancı misyonlara ve ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor.
Iraklı güvenlik kaynakları, İHA’ların büyükelçilik binasına ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirterek, İHA’ların hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirildiği ve büyükelçilik çevresine düştüğünü aktardı.
BAĞDAT ULUSLARARASI HAVALİMANI DA HEDEF ALINDI
Bağdat Uluslararası Havalimanı’na da İHA saldırısı düzenlendi. Havalimanındaki hava savunma sistemleri, Diplomatik Destek Merkezi’ne doğru gelen bir İHA’yı imha etti.
Saldırılarda, can ve mal kaybı yaşanmazken, İHA’ların düştüğü bir noktada yangın çıktı.