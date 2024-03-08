Ramazan öncesi son cumada yine İsrail zulmü! Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişi engellendi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kontrol noktaları kuran İsrail polisi, Ramazan öncesi son cumada namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Taraflar arasında sözlü atışma ve arbede yaşandı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü zulmü, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da da devam ettiriyor. İşgalin ilk günlerinden bu yana Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin girişlerine kısıtlama getiren İsrail polisi, Ramazan öncesi son cumada da engellemelerini sürdürdü.

İŞGALCİLERİN MESCİD-İ AKSA ZULMÜ

İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde birden fazla noktada demir bariyerlerle kontrol noktaları kurdu. Filistinlilerin kimliklerini kontrol eden İsrail polisi, özellikle Filistinli erkeklerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geçişine izin vermedi, Mescid-i Aksa'ya almadığı Filistinlilerin Eskir Şehir çevresinde cuma namazı kılmasına da müsaade etmedi.

Filistinleri güç kullanarak alandan uzaklaştıran İsrail polisi ve Filistinliler arasında sözlü atışma, arbede ve gerginlik yaşandı.

KISITLAMA RAMAZANDA KALKACAK İDDİASI

Öte yandan İsrail, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere geçen yıllarda olduğu gibi kısıtlama getirilmeyeceğini iddia etti. Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin engellenmesinin gerilimi tırmanmasından endişe ediliyor.