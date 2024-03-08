Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ramazan öncesi son cumada yine İsrail zulmü! Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişi engellendi

Ramazan öncesi son cumada yine İsrail zulmü! Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişi engellendi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te kontrol noktaları kuran İsrail polisi, Ramazan öncesi son cumada namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri engelledi. Taraflar arasında sözlü atışma ve arbede yaşandı.

İsrail ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü zulmü, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da da devam ettiriyor. İşgalin ilk günlerinden bu yana Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin girişlerine kısıtlama getiren İsrail polisi, Ramazan öncesi son cumada da engellemelerini sürdürdü.

İŞGALCİLERİN MESCİD-İ AKSA ZULMÜ

İsrail polisi, sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde birden fazla noktada demir bariyerlerle kontrol noktaları kurdu. Filistinlilerin kimliklerini kontrol eden İsrail polisi, özellikle Filistinli erkeklerin cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geçişine izin vermedi, Mescid-i Aksa'ya almadığı Filistinlilerin Eskir Şehir çevresinde cuma namazı kılmasına da müsaade etmedi.

Filistinleri güç kullanarak alandan uzaklaştıran İsrail polisi ve Filistinliler arasında sözlü atışma, arbede ve gerginlik yaşandı.

Ramazan öncesi son cumada yine İsrail zulmü! Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişi engellendi - 1. Resim

KISITLAMA RAMAZANDA KALKACAK İDDİASI

Öte yandan İsrail, ramazan ayında Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyenlere geçen yıllarda olduğu gibi kısıtlama getirilmeyeceğini iddia etti. Mescid-i Aksa'da ibadet edenlerin engellenmesinin gerilimi tırmanmasından endişe ediliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin'den 6 ülkeye daha vize muafiyeti! Tarihler belli oldu - DünyaÇin'den 6 ülkeye daha vize muafiyetiŞehir merkezinde toplu mezar bulundu! Avrupa'nın en büyüğü olabilir - DünyaŞehir merkezinde toplu mezar bulunduYanlışlıkla tahliye edildi, kendini haberlerde görünce polisi aradı - DünyaYanlışlıkla tahliye edilen tutuklu polise başvurduİsrail basını bu haberle çalkalanıyor: Ordu, Lübnan'a kara saldırı planı hazırlayacak - DünyaGerçekleşirse savaş başka bir ülkeye sıçrayacakFilipinler'de 6 büyüklüğünde deprem oldu! - DünyaFilipinler'de 6 büyüklüğünde deprem oldu!ABD'den dikkat çeken 'Rusya' uyarısı! 'Büyük bir saldırı olabilir' - DünyaABD'den dikkat çeken uyarı: Büyük bir saldırı olabilirİsrail zulmü 154'üncü gününde! Can kaybı 31 bin sınırında - Dünyaİsrail zulmü 154'üncü gününde! Can kaybı 31 bin sınırında
Sonraki Haber Yükleniyor...