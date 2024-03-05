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İsrail'den Mescid-i Aksa kararı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;den Mescid-i Aksa kararı
Kudüs, Ramazan, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail, Müslümanların belli bir sayı koşulu ile Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vereceğini duyurdu.

Kudüs'te her cuma Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanlara yönelik baskılar artarken, Ramazan ayında şiddetin tırmanmasından endişe ediliyordu.

Müslümanların Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerine yönelik izinleri ve tedbirleri görüşen Telaviv hükümetinde ise konuya ilgili açıklama geldi.

İNANÇ VE İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Açıklamada İsrail’in tüm mekanlarda tüm inançlar için ibadet özgürlüğünü savunduğunu iler sürülerek, “Ramazan Müslümanlar için kutsaldır; her yıl olduğu gibi bu yıl da kutsallığı korunacaktır” denildi.

Ramazan ayının ilk haftasında Mescid-i Aksa'ya geçmiş Ramazan aylarında olduğu gibi belirli sayıda Müslüman’ın girmesine izin verileceği duyurulan açıklamada, güvenlik ve emniyet açısından haftalık bir değerlendirme yapılacağı ve giriş izninin devam edip etmeyeceğine buna göre karar verileceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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