Rümeysa Öztürk'ü de almışlardı: Gözaltı merkezi mi göçmen avcısı mı? 9 kişi gözetim altında hayatını kaybetti

Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ü de gözaltına alan ICE'nin Vekil Direktörü Todd Lyons, Ocak ayından bu yana ajans gözetiminde 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve her ölüm vakasının detaylı şekilde soruşturulduğunu belirtti. Demokrat Temsilci Veronica Escobar ise özel gözaltı merkezlerinde yaşanan insan hakları ihlallerini eleştirerek ICE’nin yasal statüye sahip bireyleri hedef aldığını söyledi.

45 gün sonra serbest kalan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ü de gözaltına alan ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) Dairesi Vekil Direktörü Todd Lyons, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik baskısı sürerken, Ocak ayından bu yana ajansın gözetiminde 9 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

TRUMP'IN SERT GÖÇ POLİTİKASI KURBANLARI

Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’ne bağlı İç Güvenlik Alt Komitesi önünde konuşan Lyons, ICE’ın her ölüm vakasında İç Sorumluluk Ofisi ve yerel yargı makamlarıyla birlikte “detaylı bir soruşturma” yürüttüğünü belirtti.

“ICE, şeffaflığa bağlıdır” diyen Lyons, milletvekillerine bu konuda güvence verdi.

Demokrat Temsilci Veronica Escobar ise ICE’nin özel gözaltı merkezlerini kullanmaya devam etmesini eleştirdi ve ICE’ı, öğrenci vizeleri ya da yeşil kart gibi yasal statüye sahip bireyleri hedef almakla suçladı.

"İNSAN HAKLARININ İHLALİ"

Escobar, bu tesislerde yaşananları “insan hakları ihlallerine eşdeğer” olarak nitelendirerek, aşırı kalabalık, tıbbi ihmaller ve temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi sorunlara dikkat çekti.

ICE’ın gözaltı kapasitesiyle ilgili endişelerini dile getiren Escobar, bütçe uzlaşmaları sonucunda kaç ek yatak sağlandığını ve yatak başına günlük maliyetin ne kadar olduğunu sordu.

MALİYET Mİ İNSAN HAYATI MI?

Todd Lyons net bir rakam vermekten kaçınsa da, maliyetlerin bölgelere göre değiştiğini söyledi ve özel tesisler yerine kamu kurumlarıyla çalışmayı tercih ettiklerini ifade etti.

“Odak noktamız, yatak kapasitesini doğru ve maliyet etkin bir şekilde artırmak adına Kongre üyeleriyle ve komitenizle birlikte çalışmak,” dedi.