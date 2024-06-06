Rusya'da iki tramvay çarpıştı! Yaralıların sayısı 100'ü aştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Rusya'da içerisinde yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı, kazada 7'si çocuk 109 kişi yaralandı.
Rusya'nın Kemerovo kentinde içerisinde yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı. Rusya Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamaya göre kazada 109 kişi yaralandı.
Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada yaralananlardan 7’sinin çocuk olduğunu söyledi ve 4'ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf: Shanghai Daily (X)
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı