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Rusya'da iki tramvay çarpıştı! Yaralıların sayısı 100'ü aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'da içerisinde yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı, kazada 7'si çocuk 109 kişi yaralandı.

Rusya'nın Kemerovo kentinde içerisinde yolcuların bulunduğu iki tramvay çarpıştı. Rusya Soruşturma Komisyonundan yapılan açıklamaya göre kazada 109 kişi yaralandı.

Rusya Sağlık Bakanlığı Müşaviri Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada yaralananlardan 7’sinin çocuk olduğunu söyledi ve 4'ü ağır 19 yaralının hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yolcuların yaralandığı kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Shanghai Daily (X)

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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