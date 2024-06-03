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Rusya'dan İngiliz siyasetçi ve gazetecilere yaptırım

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya&#039;dan İngiliz siyasetçi ve gazetecilere yaptırım

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya, ülkelerinde İngiltere propagandasının yapılmaması için yeni bir hamle daha yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "kışkırtıcı" ve "düşmanca" siyaset izlediği, Ukrayna'ya destek sağlayarak savaşı sürdürme niyetinde olduğu bildirildi.

Buna karşılık İngiltere'den bazı siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin sayısına yer verilmedi.

Açıklamada, "İngilizlerin, özel askeri operasyonu bağlamında Rusya'yı itibarsızlaştırma ve uluslararası alanda izole etme girişimlerine kararlı ve sert şekilde tepki vermeye devam edeceğiz. Londra'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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