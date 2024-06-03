Rusya'dan İngiliz siyasetçi ve gazetecilere yaptırım

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2024 17:26 - Güncelleme: 3 Haziran 2024 17:29 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Rusya, ülkelerinde İngiltere propagandasının yapılmaması için yeni bir hamle daha yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.