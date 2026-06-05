Afrika ülkesi Mali'den yola çıkan ve güzergahından sapan bir yolcu kamyonu, Nijer'in kuzeyinde Sahra Çölü'nde arızalandı. Aşırı sıcaklar altında günlerce mahsur kalan 52 yolcudan 50'si susuzluktan can verdi. İki kişinin yürüyerek ihbarda bulunmasıyla bölgeye ulaşan ekipler, cansız bedenleri toplu mezara defnetti. Ekipler dönüş yolunda ise çölde mahsur kalan başka bir araçtaki 60'tan fazla kişiyi kurtardı.

Afrika ülkesi Mali'den çıkan bir grup yolcuyu taşıyan kamyon, Sahra Çölü'nde bozuldu. Nijer'in kuzeyinde kalan bölgede arızalanan kamyon nedeniyle 52 kişi, Nijer ile Cezayir arasındaki önemli bir sınır geçiş noktası olan Assamaka'nın 80 kilometre batısında günlerce mahsur kaldı.

50 KİŞİ SUSUZLUKTAN ÖLDÜ

Yolculardan ikisinin çölü geçerek Assamaka'ya ulaştığı ve ihbarda bulunabildiğini ifade eden yetkililer, yaşanan olay sonucu 50 kişinin susuzluk sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

YÜKSEK SICAKLIKTAN CAN VERDİLER

Çölde mahsur kalan yolcuların günlerce bozulan aracı tamir etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi. Nijer’in Agadez Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yolcuların hava sıcaklığının aşırı derecece yüksek ve tedarik noktalarının yetersizliği nedeniyle hayatta kalmanın son derece zor olduğu bir bölgede mahsur kaldığı kaydedildi.

Sahra Çölü

CESETLER KAMYON ÇEVRESİNDE BULUNDU

Yolcuları taşıyan kamyonun Mali'nin Telhandek kasabasından yola çıktığı ancak planlanan güzergahından saptığı belirtilen açıklamada, "Kamyonun altında ve çevresinde onlarca cansız beden bulundu." denildi.

KURTARMA EKİBİ DÖNÜŞ YOLUNDA 60 KİŞİYİ KURTARDI

Arama ihbarın ardından olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenleri toplu mezara gömdü. Kurtarma ekibinin olay yerinden döndüğü sırada akü arızası nedeniyle 3 gündür çölde mahsur kalmış 60'tan fazla kişiyi taşıyan başka bir arızalı kamyon bulunduğu bildirildi. Nijer askerlerinin de yer aldığı kurtarma ekibinin, bitkin ve perişan halde olan yolculara su dağıttığı, aracı tamir ederek yolcuları kurtardığı kaydedildi.

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