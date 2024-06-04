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Haberler > Dünya > San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna girerek İsrail'i protesto eden 70 kişi gözaltına alındı

San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna girerek İsrail'i protesto eden 70 kişi gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
San Francisco&#039;daki İsrail konsolosluğuna girerek İsrail&#039;i protesto eden 70 kişi gözaltına alındı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Filistin'deki soykırımı devam ederken, ABD hükümetinin de tam desteği sürüyor. San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna girerek İsrail'in saldırılarını protesto eden 70 kişi gözaltına alındı

ABD'nin San Francisco kentindeki İsrail konsolosluğuna girerek Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan Filistin destekçisi 70 gösterici, gözaltına alındı.

San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna girerek İsrail'i protesto eden 70 kişi gözaltına alındı - 1. Resim

Dünya genelinde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamını durdurması çağrısıyla düzenlenen gösteriler sürüyor. ABD'nin San Francisco kentinde Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı (IJAN) adlı grubun çağrısıyla 100’den fazla gösterici, İsrail konsolosluğunun önünde toplandı.

Konsolosluğun kapısına savaş karşıtı ifadelerin yer aldığı pankartlar asan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları attı. Bazıları binaya girerek gösteriyi lobide sürdürdü. Polis, “dağılın” çağrısına uymayan 70 göstericiyi gözaltına aldı.

San Francisco'daki İsrail konsolosluğuna girerek İsrail'i protesto eden 70 kişi gözaltına alındı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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