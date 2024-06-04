Gazze'de son durum... İsrail yine insani kampı vurdu! Ölü ve yaralılar var

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları 241 gündür aralıksız devam ediyor. Can kaybının 36.479’u aştığı bölgeden yine acı haberler geliyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi, Nablus’a bağlı Balata Filistin Kampı’na baskın düzenledi. İşte Gazze'den son dakika gelişmeleri...

Canlı Anlatım Özeti ÇİN'DEN 'GAZZE' MESAJI

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA 2 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İSRAİL, GAZZE'DE 4 İSRAİLLİ ESİRİN DAHA ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

TEL AVİV'DE NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİ

İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA'DAKİ BALATA KAMPI'NA BASKIN DÜZENLEDİ

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, BUREYC KAMPI'NA SALDIRI DÜZENLEDİ

İSRAİL HASTANENİN JENERATÖRLERİNİ HEDEF ALDI!

04.06.2024 10:30

ÇİN'DEN 'GAZZE' MESAJI

Çinli Bakan Vang, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Filistin sorunundan çıkışın yolu iki devletli çözümdür. Çin ve Türkiye, Filistin’in BM’ye üyeliğini destekliyor" açıklamasında bulundu.

04.06.2024 07:00

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA 2 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Tulkerem Mülteci Kampı’nda yaşayan Abdulfettah Salahaddin Cebere ile Ahmed Mustafa Receb adlı Filistinli gençler İsrail askerlerinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 527'ye yükseldi. Tulkerem’deki Filistinli Gruplar Koordinasyon Komitesi, saldırıyı kınarken gençler için kentte yas ilan etti.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Tulkerem’in batısındaki askeri kontrol noktasında Filistinlilere ait bir araca ateş açtığını söyledi.

04.06.2024 06:00

İSRAİL, GAZZE'DE 4 İSRAİLLİ ESİRİN DAHA ÖLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 241 gündür devam ederken, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esirin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Ordu, söz konusu esirlerin daha önce Hamas tarafından yayınlanan videolarda canlı olarak görüntülendiğini ve isimlerinin Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper ve Nadav Popplewell olduğunu aktardı.

Geçtiğimiz ay Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında yaralanan İsrail-İngiltere vatandaşı 51 yaşındaki Nadav Popplewell’in hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

04.06.2024 03:00

TEL AVİV'DE NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİ

İsrail ordusunun saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Tel Aviv kentindeki Savunma Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle İsrail hükümeti karşıtı gösteri düzenledi.

04.06.2024 02:00

İSRAİL ORDUSU BATI ŞERİA'DAKİ BALATA KAMPI'NA BASKIN DÜZENLEDİ

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus’a bağlı Balata Filistin Kampı’na baskın düzenledi. Baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında çatışma yaşandı.

Al Jazeera'nin haberine göre saldırıda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

04.06.2024 01:00

İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, BUREYC KAMPI'NA SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Kampı'na saldırı düzenledi.

04.06.2024 01:00

İSRAİL HASTANENİN JENERATÖRLERİNİ HEDEF ALDI!

İsrail ordusunun başta Cibaliye Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzey bölgelerinden çekilmesinin ardından Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'nde oluşan hasar görüntülendi. Yaklaşık 20 gün süren saldırılarda, İsrail güçleri hastanedeki hayati önem taşıyan oksijen ve elektrik jeneratörlerini işlevsiz hale getirdi.

Yer: Gazze